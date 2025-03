Fray Nacho presenta 'La experiencia interna', su nuevo trabajo discográfico

Desde el primer momento, me sorprendió la calidez de su voz, su honestidad al cantar y la profundidad de sus letras, con sabor a leña, fuego y atardecer, al calor de la fe. Canciones que nos transportan a las raíces de nuestra fe, sin distorsiones, con la sencillez desnuda que huele a verdad. Canciones que se escriben, no desde la zona de confort del hedonismo espiritual, sino que se paren con girones del alma, cuando se vuelve de una dura jornada alentando la fe de los presos, que tanto dolor y cruz dejan caer sobre las espaldas de quien quiere acompañarlos en su camino. Fray Nacho es la voz que pone música a nuestros anhelos y esperanzas más profundas, presas de tanto amor que brota a raudales en forma de canción. Estamos de suerte, estrena nuevo disco y nos lo cuenta en primera persona.

“De nuevo volvemos a encontrarnos para hacer un viaje hacia nuestro interior de la mano de uno de los grandes místicos del siglo XX, Thomas Merton. Este maravilloso proyecto ha sido pensado y soñado junto a Luis Alfredo Díaz uno de los grandes referentes de la música católica contemporánea, quien pone a su servicio su sensibilidad, su capacidad de componer, para junto a mí, llevarte a un increíble viaje del ama. A través de estas locuciones y canciones quiero invitarte a descubrir y profundizar en la presencia de Dios en tu vida. La voz y la música será la forma que toma cuerpo esta invitación.

Fray Nacho

¿Quién soy?

Si has llegado hasta aquí seguramente es porque ya me conoces o ya conoces mi música. Y si no es así es que eres seguidor de Luis Alfredo Díaz, por lo que te agradezco la confianza también. Ahora emprendo mi séptimo disco, un disco que pretende un objetivo maravillosamente sencillo: invitarte a saborear el regalo de la contemplación cristiana, a habitar la presencia de Dios que ya está aquí, disponible para ti.

Con temas compuestos fundamentalmente por Luis Alfredo Díaz que me ha animado a prestar este servicio a la Iglesia, no solo para dar a conocer la profundidad de los textos de Thomas Merton, sino, sobre todo, para que la música vuelva a ser el vehículo que te lleve hasta el misterio de Dios que ya está presente en lo profundo de tu corazón. Y si no me conoces puedo decirte que soy un sacerdote, fraile mercedario, que actualmente soy el rector de la Iglesia de la Merced de Palma de Mallorca y responsable de mi comunidad religiosa.

Canto desde que tengo conciencia. Canturreo melodías de forma continua... Un día descubrí que Dios me regaló la capacidad de hacer música, así que me puse a ello. Hoy, 20 años después te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Se trata de un proyecto de evangelización a través de la música. El objetivo: acompañar a todos los que hacen oración en su experiencia de encuentro con Dios, esta vez, de la mano de Thomas Merton al que sin duda, si no lo conoces, te apasionará”.

