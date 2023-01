“We are friends”, la canción de Nico Montero para celebrar el Día Escolar de la Paz y No Violencia en ECCLESIA

Hoy 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal.

Es una apuesta por una educación no-violenta y pacificadora que se celebra el 30 de enero de cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz.

En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es: “Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra”. Desde Ecclesia-Cope nos sumamos a esta fiesta con la canción que Nico Montero ha preparado para la ocasión. Disfruta: “We are friends”

LA LETRA:

SOMOS AMIGOS CELEBRA EL REGALO DE LA AMISTAD

WE ARE FRIENDS, WE ARE FRIENDS





Somos amigos, vivimos el don de la amistad. Somos amigos de verdad.

Toma mi mano, En mí siempre puedes confiar. A tu lado me encontrarás.





SOMOS AMIGOS CELEBRA EL REGALO DE LA AMISTAD

WE ARE FRIENDS, WE ARE FRIENDS





Somos amigos. No vamos solos, aun somos más. Mano con mano al caminar.

Canta conmigo, Dios va a nuestro lado y su amistad hace felices de verdad.





SOMOS AMIGOS CELEBRA EL REGALO DE LA AMISTAD

WE ARE FRIENDS, WE ARE FRIENDS





Somos amigos, queremos a todos sin excepción. Vivimos unidos en el amor.

La Naturaleza nos habla de Dios y su bondad, cuidemos todos la creación.





SOMOS AMIGOS CELEBRA EL REGALO DE LA AMISTAD

WE ARE FRIENDS, WE ARE FRIENDS



Disponible también desde hoy en todas las plataformas digitales. Un canto a la amistad y la necesidad de relaciones basadas en el amor, la tolerancia y la solidaridad. Disfrútalo en Disponible también desde hoy en todas las plataformas digitales.. Disfrútalo en Spotify





FICHA TÉCNICA:

LETRA Y MÚSICA: NICO MONTERO

VOZ: MARYCARMEN BARRÍA

ARREGLOS MUSICALES: KIKI TROIA

DIBUJOS: ÁNGEL ORTIZ

VIDEO: JUAN CÁMARA