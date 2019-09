Evangelio del 8 de septiembre: "El que no renuncia a sus bienes..."

Lee el evangelio y las lecturas del día de hoy 8 de septiembre de 2019:

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:

–Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.

Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío.

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla?

No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo:

«Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.»

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil?

Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.

Primera lectura

Lectura del libro de la Sabiduría 9, 13-19

¿Qué hombre conoce el designio de Dios,

quién comprende lo que Dios quiere?

Los pensamientos de los mortales son mezquinos

y nuestros razonamientos son falibles;

porque el cuerpo mortal es lastre del alma

y la tienda terrestre abruma la mente que medita.

Apenas conocemos las cosas terrenas

y con trabajo encontramos lo que está a mano:

¿Pues quién rastreará las cosas del cielo,

quién conocerá tu designio,

si tú no le das sabiduría

enviando tu Santo Espíritu desde el cielo?

Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres,

los hombres aprenderán lo que te agrada;

y se salvarán con la sabiduría

los que te agradan, Señor, desde el principio.

Salmo 89, 3-4 5-6. 12-13. 14 y 17

R. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.

Tú reduces el hombre a polvo,

diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»

Mil años en tu presencia

son un ayer, que pasó,

una vela nocturna. R.

Los siembras año por año,

como hierba que se renueva;

que florece y se renueva por la mañana,

y por la tarde la siegan y se seca. R.

Enséñanos a calcular nuestros años,

para que adquiramos un corazón sensato.

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?

Ten compasión de tus siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia,

y toda nuestra vida será alegría y júbilo;

baje a nosotros la bondad del Señor

y haga prósperas las obras de nuestras manos. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a Filemón 9b-10. 12-17

Querido hermano:

Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús,

te recomiendo a Onésimo, mi hijo,

a quien he engendrado en la prisión;

te lo envío como algo de mis entrañas.

Me hubiera gustado retenerlo junto a mí,

para que me sirviera en tu lugar

en esta prisión que sufro por el Evangelio;

pero no he querido retenerlo sin contar contigo:

así me harás este favor no a la fuerza, sino con toda libertad.

Quizá se apartó de ti

para que le recobres ahora para siempre;

y no como esclavo, sino mucho mejor:

como hermano querido.

Si yo lo quiero tanto,

cuánto más lo has de querer tú,

como hombre y como cristiano.

Si me consideras compañero tuyo,

recíbelo a él como a mí mismo.