La última versión de 'Hallelujah' cantada por Andrea Bocelli que sorprende a sus seguidores

El artista italiano, Andrea Bocelli, y su hija Virginia de 8 años, realizaron un concierto de Navidad en vivo en el Teatro Regio di Parma en Italia poco antes de Navidad. El dúo publicó una conmovedora versión de 'Hallelujah' de Leonard Cohen, que sorprendió a sus seguidores.

Fue el sábado 12 de diciembre cuando se lanzó con una plegaria musical en el Teatro. La interpretración de 'Hallelujah', que hizo con su hija, tuvo mucho éxito. En menos de 24 horas obtuvo más de 250 mil visitas en su cuenta de YouTube.

En una publicación que subió a Instagram el cantante Bocelli, donde se le ve caminando hacia el escenario con su hija, escribió: "Un lugar mágico donde la humanidad cuenta su historia y pone en escena sus valores: no hay mejor lugar que el teatro para vivir juntos la Navidad, junto con todo lo que aporta, desde aspectos profundos y sagrados hasta los que despiertan el privilegio de la ingenuidad infantil que una vez tuvimos".

"Creer en la Navidad significa creer en el milagro de la vida y el amor que la protege. Las canciones que cantaré sirven para subrayar una cosa: los triunfos de la vida. Es mi manera de abrazarte, uno a uno, y desearles, una vez más, Feliz Navidad", manifestó el arista italiano.

El mensaje de esperanza en el Duomo de Milán



El concierto de Pascua, titulado Believe in Christmas, no fue retransmitido, pero al tiempo estuvo disponible la transmisión en vivo. La oración del artista fue vista por casi 32 millones de personas. Recibió comentarios muy positivos sobre el concierto que dió en vivo, por lo que no se quiso perder la oportunidad de volver a actuar para Navidad.

En plena pandemia, el tenor italiano, Andrea Bocelli, se subió al escenario en el Duomo de Milán. Esto signficó un abrazo colectivo para todas las grandes capitales del mundo que sufren el aislamiento por la pandemia desde la Catedral de Milán.

El mensaje de esperanza de las palabras de la canción ("A través de muchos peligros, dificultades y trabajos que pasé / Grace me ha llevado a salvo aquí y Grace me llevará a casa") estuvo acompañado por imágenes de las calles desiertas de París, Londres y Nueva York, algunas de las capitales más afectadas por la covid-19.





La emocionante canción de Andrea Bocelli sobre la Virgen de Fátima



También, ha interpretado Gratia Plena, la canción original de Fátima, la película, que está inspirada en los hechos ocurridos en la ciudad de Fátima (Portugal) durante la Primera Guerra Mundial. Esta sugerente película sobre el poder de la fe narra la historia de Lucía, una niña de 10 años, y sus dos primos, Jacinta y Francisco, quienes presenciaron múltiples apariciones de la Virgen de Fátima. El día de su última visita, miles de creyentes presenciarán un milagro que será recordado hasta la actualidad.