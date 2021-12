La película sobre la vida de San José rodada por jóvenes con problemas de adicción: "Estábamos muertos"

Desde el pasado 10 de diciembre y hasta el día 17 la Comunidad Cenáculo de Medjugorje se encuentra en Madrid para presentar su última película 'No temas José',rordada en la ciudad bosnia y protagonizada por más de ochenta actores no profesionales pertenecientes a esta asociación católica que han logrado rehacer sus vidas y liberarse de la cadena de sus adicciones.

El Papa Francisco visionó el pasado 8 de diciembre el filme durante su visita a la Comunidad Cenáculo, donde además tuvo la oportunidad de escuchar algunas de las historias de acogida y de renacimiento vividas algunos de sus miembros.

Ahora, estos jóvenes de la Comunidad Cenáculo, procedente de diferentes nacionalidades, comparten con las familias de España su propio testimonio de conversión tras haber tocado fondo en sus vidas, sobre todo a consecuencia de las drogas.

Uno de los impulsores del proyecto es Marco D' Appella, quien en Aleluya ha manifestado su agradecimiento al Papa Francisco por la buena acogida que ha tenido de esta producción: “Haber podido ver al Papa es un don muy grande, una gracia. Estaba cerca de él cuando veía la película. ¡Estaba más pendiente del Papa que de la película!”, recuerda con una sonrisa 'D'Appella.

“Cada vez que la veo más me doy cuenta de que no es solo una película, porque no la han hecho actores profesionales. No hay ningún chico que haya recitado una escena en su vida anteriormente. Cuando veo la película no veo a mi hijo interpretando a San José, sino que veo a José. Esto es fruto del Espíritu Santo. Es el único motivo por el que el Papa Francisco ha decidido venir a verlo”.

Pero lo más importante para la Comunidad Cenáculo, asegura, es conocer la figura de San José, especialmente en personas que durante tantos años han estado alejados de Dios: “Yo me he drogado muchos años y, como yo, estos chicos y chicas que han participado en la película. Hemos sido más de ochenta personas participando con edades, comunidades o nacionalidades diferentes. Lo queremos hacer por Dios y no para ganar dinero porque, si no, pediríamos dinero por la entrada”.

De esta manera, Marco D' Appella cree que 'No temas José' es una oportunidad “que nos ha concedido Dios para tener una nueva vida, y esto no tiene precio. Hay técnicas que no podemos pedir a los chicos a la hora de interpretar, como si fueran profesionales. Nos han salido muchas lágrimas haciendo esta película, porque hemos creído en lo que estamos haciendo”, ha agregado.

Para D'Appella, lo que realmente han interpretado es el Evangelio, “que es la verdad. En la película sale la verdad, y la verdad es que nosotros estábamos muertos, desesperados, tristes, solos, lejísimos de Dios y a veces en contra de Él. Y hemos resucitado. Somos hijos de la misericordia”, ha reflexionado.

Dónde ver la película (gratuita pero reservando previamente)

Lunes, 13 de diciembre, 19.00 h: Madrid (Universidad Francisco de Vitoria, carretera de Pozuelo a Majadahonda, km 1,800)

Martes, 14 de diciembre, 20.30 h: Madrid (Parroquia San Juan Crisóstomo, Domenico Scarlatti, 2)

Miércoles, 15 de diciembre, 21.00 h: Boadilla del Monte (Parroquia Cristo de la Misericordia, calle Miguel de Unamuno, 10)

Jueves, 16 de diciembre, 21.15 h: Madrid (Parroquia Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda, Las Tablas, avenida del Camino de Santiago, 35)