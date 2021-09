La canción sobre la Virgen María de la artista colombiana Adri Duque que causa furor en América Latina

La cantaura colombiana Adri Duque, ha lanzado en los últimos días su canción homenaje a la Virgen María, 'Bienaventurada'.Se trata de su tercer tema en la que exalta a la Madre de Jesucristo, después del éxito que supuso 'Gracias María' y 'Ave María'.

En la presentación de este nuevo sencillo, Adri Duque manifestaba que descubrió el poder de la Virgen “una noche en la que me encontraba orando y meditando en el Rosario, leía el primer capítulo del Evangelio de Lucas donde nos narra la Anunciación, y el Arcángel Gabriel le dice a María que es “Llena de gracia”. Inmediatamente empecé a escribir y a narrar ese episodio en la vida de María. La canción empieza con la frase: ‘la Virgen pura orando está’”, señala la artista latina.

Además, Adri Duque ha resaltado que María sigue siendo “esa mamá de la humanidad admirada, recordada y respetada, así muchos no quieran aceptarla. Es el modelo para todos los hombres y mujeres de virtudes que los acercan más al Cielo. María es una mujer dulce, prudente, silenciosa, servidora, maravillosa como ninguna”, apunta.

En sus declaraciones, la cantautora no duda en en mostrar su admiración por la Madre de Jesús, de quien admira su envidiable “fe inagotable” y su “humildad única”, si bien reconoce que imitar esos comportamientos en el ser humano “cuesta mucho”.

Además de la publicación del nuevo sencillo, Adri Duque ha lanzado un vídeo en el que recrea el momento en el que compuso la canción en la intimidad de su habitación: “Es un video que nos permite reflexionar en calma. Para mí, 'Bienaventurada' es una canción ideal para todo momento del día. La escucho al comienzo en la mañana porque nos da la comprensión de que todo se puede en la vida cuando nos ponemos en las manos de Dios; es una canción para tranquilizarnos en situaciones difíciles porque recordamos a esa mujer (María) que enfrentó circunstancias desafiantes; es también una canción para la noche porque nos da calma y su musicalización es tranquila para relajarnos al despedir el día con gratitud”, sostiene.

La trayectoria artística de Adri Duque

En 2019, Adri Duque debuta en el universo de la música católica colombiana con su canción 'Te encontré'. Desde entonces, han llegado nuevas interpretaciones como 'Los voy a extrañar', 'Conocí un lugar', 'Aprendí', y 'Restáuranos'.

Si bien su talento para la música le viene desde pequeña, fue hace pocos años cuando decidió que quería convertirse en un instrumento para Dios, y así llevar su nombre y palabra por el mundo. Su primera aproximación fueron las visitas que como voluntaria hace a las cárceles de máxima seguridad en Medellín, desde hace cinco años.

Allí acompaña espiritualmente a hombres y mujeres que buscan una esperanza. Así nació su fundación 'Puntadas de Libertad', a través de la cual también apoya con empleo desde su propia empresa. En estos espacios empezó a cantar y descubrió que a través de la música podía llegar al alma de quienes las escuchaban.

De esta manera regresa a la composición de sus letras, y en 2019 decide subir a los escenarios a compartir sus talentos con el mundo. “Dios me guardó y me cuidó para que desarrollara otro tipo de dones que Él necesitaba en mí, y me despertó este deseo de dedicarme a la música hace diez años, cuando sentí el llamado profundo a ser un instrumento en sus manos”, asegura Adri Duque. Como ella asegura, Dios vive en un eterno presente, para Él, el tiempo no existe, y desde que surgió este anhelo por la música hasta hoy, la preparó para hacerlo en el momento correcto.