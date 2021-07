Acercarse a Dios a través de la música: un plan de verano que ofrece la Basílica de la Mercé de Barcelona

Acercarse a Dios a través de la música es una de las sensaciones más bellas que se pueden experimentar, y que este verano, al igual que el resto del año, se puede vivir en la Basílica de la Mercé de Barcelona, patrona de la ciudad condal y de su Archidiócesis.Corales como la de 'Noctes', integrado por chicos y chicas de unos veinte años de edad, lo hacen posible.

TRECE y Aleluya ha tenido la oportunidad de asistir a uno de sus repertorios, que en este caso consiste en un recorrido breve pero intenso por la música sacra de los últimos tres siglos y en adaptaciones de canciones populares catalanas.

“Vengo porque es precioso lo que hacen con la música y parece de otro mundo”; “es una manera muy bonita de vivir la fe y encontrar belleza en la música”, comentan algunos de los asistentes a la Basílica para asistir al espectáculo.

La directora de la coral, María Mauri Fábregas, asegura que el público busca escuchar y sentir: “Cualquiera que vaya a ver o escuchar un espectáculo lo hace porque conoce a alguien de la formación, pero también porque le gusta escuchar música y recibir la energía de un colectivo. La música, si te mueve, es un placer compartirla con quien quiera”.

La Iglesia, una casa abierta a la Eucaristía y a la Cultura

De esta manera, se consigue además que la Iglesia se convierta en una casa abierta a la Eucaristía y a la cultura, como manifiesta el rector de la Basílica de la Mercé, el Padre Fermín Delgado: “La Iglesia es una casa abierta a los que creen para celebrar la Eucaristía, pero también para creyentes y no creyentes para que participen en eventos culturales compatibles con la naturaleza de esta casa. La música es una manera de rezar y la buena música eleva nuestra alma”, subraya.

Por su parte una de las voluntarias de la Basílica, Mónica Padrol, ha remarcado que es una oportunidad única para que la cultura llegue a todos, sin distinción de clase o condición social.

“A este concierto de la coral 'Noctes' están todos invitados. En este caso todo el dinero que done el público de manera voluntaria es para la coral, precisamente porque es muy joven, están empezando y les queremos ayudar. En otras ocasiones han venido corales más consolidadas, y les hemos dicho que os abrimos la Basílica, pero acordaros de Cáritas,porque se puede pensar a veces que un edificio como este se mantiene limpio por amor al arte y no es así, hace falta una inversión importante para dignificar”.

Cataluña, un territorio amante de las corales: "Todo ayuda a evangelizar"

La acústica especial que se genera en el interior de la Iglesia hace de estos espectáculos sacros algo único que atrapa a jóvenes y mayores. A muchos, incluso les ayuda a iniciarse o a ahondar en su fe.

“Conozco a amigos que no forman parte del mundo de la música, pero van a un concierto de coro y siempre me dicen después que lo pasan súper bien y les ha gustado mucho. Yo invitaría a quien no lo haya probado que lo pruebe”, recalca en TRECE y Aleluya uno de los jóvenes asistentes.

“De joven he cantado y siempre me ha gustado y me atraído siempre la música sacra. En general toda, pero la música sacra de iglesia me gusta mucho”, manifestaba otra espectadora de avanzada edad.

En Cataluña, la tradición de corales está extendida, por lo que hay motivos para ser optimistas de cara al futuro: “Hay mucha tradición y además con gente joven que toma el relevo. Por desgracia las misas diarias cuestan cada vez más atraer a jóvenes y en el mundo de las corales es distinto. Si algún joven se acerca a la Basílica porque canta en una coral a lo mejor toro día viene por necesidad de pasar un ratito con la virgen. Todo ayuda a evangelizar”, reflexiona Mónica Padrol.

El año difícil para las corales como consecuencia de la pandemia

Pero como ha sucedido con tantos sectores, la pandemia ha hecho daño a las corales, como ha querido hacer hincapié María Mauri, directora de ‘Noctes’: “Ha sido un año muy complicado porque hemos tenido que parar la actividad de ensayos, retomarlos... Fue difícil mantener la línea de trabajo por intermitencias, pero no ha habido más remedio que quedarnos en casa y cuando hemos vuelto a juntarnos hemos retomado la energía”.

Y cuando se han relajado las restricciones, muchos son los fieles barceloneses que deseaban volver a la Iglesia y disfrutar de la música sacra junto a su patrona, la Virgen de la Mercé. Y es que como apunta el Padre Fermín, “la música amansa a las fieras”.