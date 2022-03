Profetas menores I

Con la aparición de este nuevo volumen de la colección Comprender la Palabra se completa el estudio del conjunto de los doce libros proféticos conocido como Profetas menores, llevado a cabo por dos especialistas: Santiago Ausín para los primeros seis libros y Jesús Asurmendi para el resto; este último publicado en 2015.

La exposición del trabajo consta de dos partes, una introducción y el comentario de cada sección. En la primera se abordan los temas generales, partiendo de la presentación de cada libro dentro del canon. A continuación, se comentan las cuestiones textuales y literarias, su relación e intertextualidad con otros libros, etc. En tercer lugar, se aborda la estructura de los pasajes, tanto desde el punto de vista formal como desde el contenido. Además, se analiza el estilo de cada libro, destacando el valor de los textos en prosa y los escritos en verso, así como los principales recursos literarios utilizados: oráculos (de condena, salvación, pleitos...), poemas, oraciones, parábolas, alegorías, himnos, etc. Se expone también el ambiente histórico, social y religioso, de gran importancia para la buena comprensión de los oráculos y el mensaje del libro. El estudio sobre la persona del profeta se ha dejado para el último lugar, porque con frecuencia no es fácil saber quién es el autor y, además, con algunas excepciones, se sabe poco de su personalidad y de su biografía. Se aborda, por último, el mensaje teológico del libro.

En el comentario se estudian las secciones, partes y perícopas de los textos, una por una, en un triple desarrollo: primero, se indican las notas críticas textuales más importantes; a continuación, se desarrolla la exégesis del texto concreto que se comenta; en tercer lugar, bajo el epígrafe «actualización y cumplimiento» se señala la relación de los textos con otros libros bíblicos y con la tradición y magisterio de la Iglesia.









Una recomendación de Juan Antonio Mayoral