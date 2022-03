La Mística como Atención Amorosa. San Juan de la Cruz

A pesar de estar viviendo una fuerte secularización en nuestro mundo occidental, parece, sin embargo, que lo referente a la mística, y, sobre todo, a ciertos autores místicos, sigue interesando a una parte de la población. Por eso, siguen publicándose libros sobre dicho tema, como es el caso presente.

San Juan de la Cruz, sin duda, es uno de los autores místicos que más sigue suscitando interés en los ambientes más variados, y no solo cristianos. A él, y a su mística, dedica Juan Antonio Marcos, carmelita y profesor en la Universidad Pontificia Comillas, el presente volumen, fruto de un trabajo de varios años. Aunque no es el primer libro que dedica a presentar al gran público las enseñanzas del místico de Fontiveros. En este caso, sin embargo, el tono del libro es más denso. Porque no solo se ha pretendido reflexionar sobre su doctrina, sino, también, presentarla en un continuo diálogo abierto con otros autores y corrientes de pensamiento, sobre todo actual.

Esto dicho, desde el mismo título el autor de estas páginas ha querido dejar claro que la mística de Juan de la Cruz no se reduce al campo intelectual o de las ideas, sino que también concede un peso muy importante, y yo diría decisivo, a la dimensión más vital y afectiva, es decir, la del amor, y de la «atención amorosa», con todo lo que esta actitud implica de acogida del Otro.

El volumen está articulado en diez capítulos que son como diez flashes sobre algunos aspectos claves de la mística sanjuanista, que quizás no siempre han sido suficientemente puestos de relieve: atención, interioridad, alegría, presencia, desapego, libertad, olvido, confianza, infinito, silencio. Toda una muestra de creatividad, que invitan a la lectura.









Una recomendación de José-Damián Gaitán