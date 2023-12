Vuelve 'Apuntando a lo Alto' con esperanza y confianza en el futuro: "Hay que ser un mismo equipo"

Una temporada más, 'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, vuelve para traer sus propuestas, acercarse a la realidad de los jóvenes e intentarle darle ese protagonismo y esa voz para que puedan aportar todo lo que tienen en sus corazones. La nueva temporada sirve para también para mirar hacia adelante y al futuro con esperanza. El tema de este primer programa es justamente ese: el futuro y el nuevo curso.

Los colaboradores de este primer episodio han sido Dani Díaz-Rincón, responsable de jóvenes de Acción Católica General, e Irene Correa, joven de Guadalajara que colabora en la pastoral de las Adoratrices.

¿Cuáles son sus esperanzas para este curso?: “Por suerte mis esperanzas personales están muy ligadas también con las esperanzas de la Iglesia. Tengo muchas ganas, después de lo que hemos vivido en la JMJ, que todo eso se concrete en algo en las diócesis y en las parroquias. Creo que esa es mi gran esperanza”, ha subrayado Dani.

Irene tiene claro que su gran esperanza es “ahondar un poco más en la humanización, tanto a nivel general como a nivel espiritual. Que todas estas situaciones que estamos viviendo a día de hoy o toda esa incertidumbre que podemos tener en nuestro entorno más cercano, que las utilicemos para crecer a nivel personal, para que seamos capaces de ser más humanos y de ser más equipo todos juntos”.

“Hay que empezar el cambio desde nosotros mismos para tratar de cambiar el mundo. Siempre hay que aprender y no siempre se aprende de cosas buenas, sino también se aprende de lo malo para no repetirlo. Todo lo que nos rodea, a nivel de conflictos bélicos por ejemplo, nos tiene que servir para seguir siendo humanos, un mismo equipo y amándonos unos a los otros como Dios nos amó y que sigamos creciendo y no poniendo piedras en el camino”, ha subrayado Irene.

A Dani le da esperanza pensar que cumpliendo “nuestra misión como cristianos, siento que también va a aportar que el mensaje que llevamos es de paz y amor”: “Aunque la situación a nivel internacional es bastante desmotivante, a mí me anima el pensar que lo que estamos haciendo en la Iglesia sirve para hacerle frente a todo eso”. “Nosotros mejor que nadie tenemos que discernir y ponernos al lado de la verdad”, ha subrayado Irene.

Una última pregunta para los dos jóvenes colaboradores ha sido sobre el camino sinodal que está viviendo en la Iglesia. ¿Cómo lo ven los jóvenes?

“Yo personalmente me he sentido muy partícipe en este proceso sinodal y tengo muchas ganas de ver los resultados finales”, ha dicho Dani. Al mismo tiempo, Irene cree que con este proceso sinodal “la Iglesia ha demostrado que escucha y se quiere adaptar a la realidad de este tiempo […] se ha demostrado que queremos ser todos y que todo el que venga las puertas estarán abiertas”.