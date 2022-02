Los jóvenes se rebelan contra la precariedad laboral y responden a quienes les acusan de conformistas: "Caro"

La emancipación entre los jóvenes es una tarea altamente complicada en la España actual. Una asunto por el que se ha interesado el programa'Apuntando a lo alto', que en la sexta entrega ha analizado los factores que impiden a este colectivo a dar el paso a independizarse.

El director de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, planteaba la pregunta de si es una cuestión únicamente de recursos económicos o el síndrome de 'Peter Pan' influye.

La presidenta de la Juventud Obrera Cristiana, Esther Barba, considera que todo joven tiene siempre la necesitad de independizarse, pero “no se dan las condiciones económicas que lo posibilite”, asegura.

La colaboradora de 'Apuntando a lo alto' ha recordado que, según los datos del Consejo de Juventud de España, tan solo el 34% de los jóvenes de entre 25 y 29 años han logrado emanciparse del hogar familiar, mientras que entre los 30 y 34 años, todavía un 33% depende de sus padres. Cifras que, para Esther Barba, son preocupantes al reflejar que el sistema “no pone a los jóvenes en el centro, sino que priman otros intereses”.

Por su parte la profesora universitaria Patricia Moreno, sostiene que nunca se está realmente preparado para independizarse, ya que “aprendemos conforme pasan las cosas. Cuando te emancipas, te das cuenta de lo poco preparado que estás para afrontar determinadas situaciones”.

¿Qué opinan los jóvenes de la calle?

Para reflejar la opinión de los jóvenes, 'Apuntando a lo alto' ha salido con sus 'Jóvenes callejeros' a la calle y cuestionar a este colectivo. Todos ellos coinciden en que emanciparse actualmente es una operación complicada, debido fundamentalmente a la precariedad de los empleos.

“Cuando acabe la carrera tengo intención de emanciparme. Ahora es difícil porque los alquileres están muy caros”, comenta un joven de 18 años.

Cumplir la mayoría de edad y marcharse de casa (o al menos gozar de independencia económica) es una excepción en la sociedad actual, y casi se puede decir que una anomalía a los 27 años, como comenta otro joven encuestado: “Mis amigos ahora están empezando a independizarse, yo aún estoy con mis padres”, asegura.

Una joven de 26 años explica que se independizará cuando contraiga matrimonio con su pareja, mientras que otra de 25, que convive en el núcleo familiar, está ahorrando para comprar un piso: “En un año espero tener el dinero para poder pagar la hipoteca”.

Para un chico de treinta años encuestado, la independencia le ha costado mucho tiempo y dinero. Y es que los sueldos no son altos, lo que hace tarea complicada que te concedan una hipoteca: “Los alquileres están elevados, si no tienes una buena nómina no puedes comprar...”, lamenta.

¿Falta de recursos o el síndrome de 'Peter Pan'?

Ante los testimonios esgrimidos por los jóvenes consultados, Esther Barba opina que el problema radica en la inestabilidad laboral: “Aunque queramos, no podemos, y si nos emancipamos tenemos la obligación de hacerlo con otra persona, porque con la precariedad del trabajo el alquiler puede suponer el 82% del sueldo”.

Por ello, la colaboradora de 'Apuntando a lo alto' ha reclamado a las instituciones “tomar medidas concretas” para que los jóvenes puedan iniciar un plan de vida independiente.

Por su parte Patricia Moreno considera que habrá jóvenes que no se independizan por falta de recursos y otros por sentirse cómodos al calor del hogar y el confort que proporciona vivir junto a los padres. En cualquier caso, alerta que el sistema no funciona como debería: “Se toman medidas como el abono del alquiler, pero si hay precariedad laboral y el paro entre el colectivo es tan alto, no pueden afrontar el pago de un piso. No sé si se hace todo lo que se puede”, precisa.

¿Cómo alienta la Iglesia a los jóvenes para emprender su camino hacia la independencia?

Para la presidenta del Movimiento de Juventud Obrera Cristiana, la emancipación va ligado al trabajo decente, un tema por el que la Iglesia ha abogado en ocasiones: “A nivel personal, si eres un cristiano comprometido y tienes una empresa, asegurarte de que los empleados trabajen en condiciones dignas. Si pones tu casa en alquiler, no favorezcas el dinero y recuerda que los jóvenes quieren acceder a una vivienda”, remarca Esther Barba.

La profesora universitaria, Patricia Moreno, demanda a la sociedad ser empáticos con los jóvenes y ayudarles en la búsqueda de un empleo: “Todos somos Iglesia y tenemos que ayudarnos”.