¿Les cuesta a los jóvenes comprometerse con su pareja para toda la vida?: "Ahora se evita la palabra siempre"

¿Creen los jóvenes en el amor para toda la vida? ¿El ambiente en el que vivimos propicia el compromiso entre este colectivo? Son preguntas que han planteado en la quinta edición de 'Apuntando a lo alto',el programa presentado por el director de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero.

'Apuntando a lo alto' ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes qué opinan sobre el compromiso, y todos los encuestados prefieren una relación estable antes que “el lío de una noche”. La principal diferencia se encuentra en el concepto que tienen por el compromiso.

“Es estabilidad”; “Es algo complicado”; “Es una decisión para darte totalmente”; “Lealtad”; “Querer a una persona dándole prioridad por encima de las demás pero no como algo rígido, sino que nace del amor”, son algunas de las respuestas ofrecidas por parte de los encuestados.

Preguntados si creen en el amor para siempre, la división de opiniones es la tónica: “Sí creo pero no como Disney”; “Creo que es difuso pero podría ser”; “Por supuesto”; “No lo he conocido todavía”; Yo sí creo en el amor para siempre”, responden los jóvenes encuestados en 'Apuntando a lo alto'.

Tras escuchar al 'pueblo', 'Apuntando a lo alto' ha debatido con los colaboradores del programa sobre el compromiso y el miedo que sienten muchos jóvenes a la hora de planificar un futuro de vida junto a otra persona.

Para el responsable de Acción Católica, Fran Ramírez, existe un cierto miedo entre los jóvenes al compromiso, en parte debido a que la sociedad en la que vivimos “se evita hablar de la palabra siempre. Tiene que durar hasta que dure, es lo que sondea en las mentes y en la vida de los jóvenes”, asegura. A su juicio, el amor es algo apasionante al igual que vivir en pareja, “pero se tiene que planificar”.

Línea en la que ha ido Irene Correa, de la pastoral de las Adoratrices en Guadalajara, que además se ha mostrado crítica con el concepto de compromiso de buena parte de este colectivos: “Creen que los compromisos se pueden adquirir y desadquirir. El compromiso va unido a un para siempre, por eso hay que sentar las bases”, argumenta.

¿El ambiente social propicia el compromiso?

La respuesta es compleja, pero Fran Ramírez lo ve como una oportunidad a la par que complicado: “La dificultad es que vivimos en la cultura de la inmediatez, que se rodea mucho en el 'yo'. Los jóvenes necesitan que un vídeo dure muy poco, que una necesidad se cubra cuanto antes. Esa inmediatez es necesaria a veces por el dinamismo de los jóvenes, pero va en contra de las propuestas más maduras”, afirma.

No obstante, cree que el modelo social ofrece asimismo una oportunidad, ya que subraya que los jóvenes “están llenos de deseos de afecto, de abrazos, que les escuches y les atiendas. En esa cultura que estamos creo que del sentimiento al compromiso va un paso. Y la propuesta de la Iglesia va por ahí y tenemos que ahondar en esa línea”, añade.

Para Irene Correa, los tiempos que corren, con tanta incertidumbre económica y laboral dificultan un compromiso. Sin embargo, aboga por que los jóvenes no se dejen confundir por el miedo: “Hay que ser valientes y no tener miedo a equivocarse, si no nunca afrontaremos un proyecto, seguiremos acomodados en compromisos que adquirimos y luego soltamos”.

¿Cómo educar desde la Iglesia para descubrir el sentido del amor para siempre?

Para la colaboradora, la Iglesia debe transmitir que el amor es para siempre, por encima de 'yoismos': “Tenemos que distinguir bien entre un amor basado en el capricho de lo que realmente busco, que es un amor para toda la vida con la que formar una familia y un proyecto duradero. La Iglesia nos enseña lo bonito de la continuidad, que un amor no es un capricho sino la persona con la que quieres compartir los momentos buenos y complicados de tu vida”, ha reflexionado.

Por su parte, Fran Ramírez considera importante cambiar la palabra 'sacrificio' por entrega: “Cuanto das, recibes mucho más. Otra palabra es la formación, una dinámica de acompañar y orientar a parejas de novios y matrimonios. Las cosas importantes se planifican, se acompañan, se cuidan... esta clave de formación hace mucho bien”.