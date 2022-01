La incertidumbre de los jóvenes en tiempos de pandemia, protagonista del nuevo capítulo 'Apuntando a lo alto'

La pandemia nos ha traído un periodo de incertidumbre a todos los estamentos sociales. Algunos se han visto afectados más que otros. Para muchos jóvenes la covid-19 ha truncado planes vitales y proyectos de futuro. Un asunto que ha abordado el responsable de la Pastoral de Juventud en la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, en la segunda entrega de esta octava temporada del programa 'Apuntando a lo alto'.

En la sección 'Diálogo abierto', Tinajero ha tenido la oportunidad de conocer cómo viven dos chicas jóvenes esta situación de incertidumbre. En el caso de Irene Correa, joven de 25 años que además de jurista y politóloga participa en la pastoral de las Adoratrices en Guadalajara, esta incertidumbre que nos trae también el 2022 lo gestiona tratando de revertir la situación: “Vimos cómo Jesús afrontó las diferentes etapas de su vida, y este debe ser nuestro mayor ejemplo. Los jóvenes cristianos tenemos que ser ejemplo para el resto de jóvenes.Que donde haya duda nosotros pongamos la fe y donde hay desesperación pongamos esperanza”.

Por su parte Patricia Moreno, madrileña de 29 años que ejerce como profesora de Universidad en Coruña, ha reclamado paciencia a todos los jóvenes para salir adelante: “Yo vengo de un tiempo de incertidumbre en mi vida y ahora se ha estabilizado. Lo intento llevar con paciencia y pidiendo al Señor mucha confianza en Él”.

En este sentido, Patricia afirma que la vida sigue pese a la incertidumbre: “Los jóvenes tienen planes, sueños y tenemos que seguir así, tomando decisiones”, ha apuntado. Ante esta situación, pide que la Iglesia se mantenga en “unidad y comunión para mostrar a los jóvenes que vamos en una misma dirección, que es Cristo”.

Por su parte Almudena Berbegal, encargada de la sección 'Jóvenes callejeros', ha salido por las calles de Alicante para entrevistar a la gente joven cómo ha vivido este último año de tantos cambios e incertidumbres.

“Este año no he viajado mucho ni he salido de fiesta”, comenta una de las encuestadas, que ha confesado que no han faltado los test de antígenos para “llevar controlado cuando estoy con la familia o viajar previamente porque lo exigían”.

Otro de los encuestados sí ha viajado mucho, lo que le ha obligado a realizarse una veintena de antígenos: “Este año quiero jugar al padel y vivir bien”, afirma.

Recuperar los viajes fuera de España es la intención de otros jóvenes preguntados por Almudena en la sección 'Jóvenes callejeros'. Todos tienen sus proyectos e ilusiones que esperan que la pandemia no vuelva a truncar.

El número de enero de la revista salesiana 'Misión Joven'

En la segunda mitad de 'Apuntando a lo alto', Raúl Tinajero ha tenido la oportunidad de conversar con el salesiano José Miguel Núñez, director de la revista mensual 'Misión Joven'. En el número de este mes de enero, precisamente la incertidumbre es protagonista, particularmente en los jóvenes.

“Hemos titulado 'Jóvenes ante las incertidumbre' con estudios interesantes, como uno sociológico que hace Juan González, “que habla de la fatiga pospandémica y cómo quedan los jóveens tras esta pandemia que vivimos y marca nuestras vidas”.

Asimismo, “hay un acercamiento bíblico al tema de Jordi Latorre, un experto que nos hace una relectura de cómo los grandes cristianos se han enfrentado a situaciones de catástrofes y situaciones varias pero que desde la fe salen adelante”.

“Recomiendo también un articulo de Miguel Ángel Olivares sobre la situación de los jóvenes de mayor vulnerabilidad que ha sufrido en sus carnes la pandemia y cómo ha afectado psicológicamente a sus procesos vitales”.

Por último, ha recomendado un artículo sobre las nuevas actitudes pastorales en tiempos de postandemia: “Es cómo recrear la pastoral juvenil en una relectura esperanzada de la situación que vivimos”, ha explicado el director de la revista, José Miguel Núñez.