'Apuntando a lo alto' indaga en los peligros de publicar nuestra vida en las redes sociales: "Hay un enganche"

La privacidad y el derecho de intimidad constituye una problemática debido a los avances tecnológicos y al auge de las redes sociales.Informar de todo lo que hacemos a través de estas herramientas ponen en jaque este derecho a la privacidad. Una trampa en la que caen especialmente los jóvenes.

En la nueva entrega de 'Apuntando a lo alto' Miriam Blanco, perteneciente a la delegación de jóvenes de la archidiócesis de Madrid y Daniel Díaz-Rincón, responsable de juventud de Acción Católica General, han analizado el problema y las posibles soluciones, moderados por el director del espacio, Raúl Tinajero.

Míriam Blanco: “A veces la sociedad nos empuja a contar todo”

A juicio de Míriam Blanco, el peligro es que a través de las redes sociales “solo conoces lo que el otro quiere que conozcas. A veces no se corresponde con toda la la realidad. Ayuda mucho a tener varias personalidades y mostrar quien querrías ser, pero no quien eres realmente. Cada uno tiene la libertad de mostrar lo que quiere, pero a lo mejor hay un momento en mi vida que me parece buena idea mostrar algo, y luego me doy cuenta de que no tendría que haberlo publicado y quizás alguien lo pueda utilizar en el futuro para perjudicarte. Hay que tener cuidado”, ha sostenido.

Para la colaboradora de 'Apuntando a lo alto', existen también presiones en la sociedad que llevan a muchos jóvenes a publicar todo sobre su vida: “Hay veces que no es simplemente lo que quiero compartir, sino que la sociedad me empuja a contar todo”, ha advertido.

Para la joven de la archidiócesis de Madrid, otro problema es que la sociedad otorga importancia a aspectos que no la tienen, en lugar de favorecer el contacto directo con las personas: “Nos miramos demasiado al ombligo viendo la pose y lo que quiero contar hoy para aparentar y hacer un camino para hacerme rico a partir de lo que cuento en redes”, ha alertado.

Por ello, Míriam Blanco ha abogado por alertar a los padres de niños y adolescentes para que conciencien a sus hijos de los peligros que hay detrás de un mal uso de las redes sociales.

Daniel Díaz-Rincón: “Cada uno elige el aro por el que quiere pasar”

El joven de Acción Católica cree que en la sociedad hay un excesivo afán por tener información de las personas en redes sociales, pero a su vez las propias personas están ansiosas por contar su vida de manera continua: “A veces no somos conscientes de que puede tener consecuencias negativas, aunque está la parte positiva se querer compartir tu felicidad”.

Sobre el derecho a la privacidad, el colaborador de 'Apuntando a lo alto' considera que “cada uno elige el aro por el que quiere pasar. Quienes viven de esto han decidido hacerlo todo público, incluso simulan ciertas situaciones para aumentar seguidores. Creo que cada uno elige por donde pasa”, ha sostenido Díaz-Rincón.

Por ello, asegura no disponer a día de hoy de consejos efectivos para las personas que tienden a publicar su vida a través de las redes sociales: “Todos están de acuerdo en que tenemos una dignidad que preservar y te dan la razón, pero hay un enganche a las redes sociales que hacen que les resulte imposible no publicarlo. Tienen recaídas. Tenemos que acompañar para que la gente sea consciente de esto, pero no tengo una fórmula que me haya funcionado, porque todos te dan la razón pero luego no lo aplican”, ha lamentado.