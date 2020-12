Julio Miralles, chef del Zalacaín: "Tenemos que construir y empezar de cero. Lo digo con una sonrisa"

El sector de la hostelería ha sufrido especialmente esta pandemia. Un ejemplo de ello es el restaurante Zalacaín, en Madrid, que cierra tras ser un referente en la capital desde hace casi cincuenta años. Como curiosidad, este espacio se convirtió en el primer restaurante de nuestro país en obtener tres estrellas Michelín.

Zalacaín tenía cincuenta y dos trabajadores. Sin terraza. Se limitaron los aforos y la situación iba a peor. “Nos dicen a todo el mundo que no se vuelve a abrir y que la historia se acaba. Nos dicen que no hay oportunidad para poder hacer tu trabajo donde lo estabas haciendo. Aquí no es una cuestión de reinventarse”, contaba.

La covid-19, por desgracia, se han llevado años de anécdotas e historias. En 'Unidos en COPE: Especial Navidad', hemos hablado con Julio Miralles, chef del restaurante. El mensaje que ha querido trasladarnos es positivo. Pese a todo, nos decía, hay que mirar hacia delante. “Al final, tenemos que construir, empezar de cero y lo digo con una sonrisa. Hay que ser optimistas”. Y añadía: “Da igual empezar con poco. Esa es la historia. En mi caso, yo soy afortunado porque nunca he dejado de trabajar en todo esto”.

Además, el chef nos decía que en realidad, existe mucha gente afortunada: “No vale mirar hacia atrás. La vida te da la oportunidad. Estamos vivos”.

Él cree, asimismo, que estas Navidades serán las mejores de su vida. “Son diferentes, estoy contento de llegar a las fechas. No sé cómo las celebraré pero van a ser muy buenas, sabiendo que es duro porque no puedo ejercer mi oficio donde quiero mi oficio”.

Julio no celebrará estas fechas en el restaurante Zalacaín, entre fogones, pero disfrutará con los suyos. Su mensaje lleno de optimismo nos invita a darle la vuelta a una situación y a una temporada que se espera más distinta que nunca.