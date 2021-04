Así prepara una Hermandad por dentro la Semana Santa: "Lo que siento al vestir al Cristo no tiene palabras"

Las hermandades y cofradías de toda España han hecho un gran esfuerzo en esta Semana Santa marcada por la pandemia por habilitar un espacio en las iglesias donde habilitar un altar para, de esta manera, sean los fieles quienes puedan venerar a su Cristo y a su Virgen, ante la imposibilidad de que las hermandades hagan estación de penitencia en la calle.

Durante las semanas previas, las cofradías se han volcado para prepararlo todo y los devotos peregrinen a los templos y recen a sus imágenes titulares. Una de ellas ha sido la de Jesús El Pobre de Madrid, que procesiona cada Jueves Santo.

La iglesia San Pedro el Viejo, que se encuentra en pleno centro de Madrid, ha sido testigo de cómo el Hermano Mayor, las camareras encargadas de vestir al Cristo y a la Virgen y el resto de hermanos han trabajado duramente para dejarlo todo a punto de cara a la Semana Santa. ‘Unidos en COPE’ ha podido comprobar cómo se ha realizado esta tarea.

La pandemia se ha llevado a algunos hermanos de Jesús El Pobre

El Hermano Mayor de Jesús El Pobre, Francisco Ruiz, nos ha acogido con los brazos abiertos pese a la lesión de brazo que padece desde hace unas semanas, aunque aclara que no fue una consecuencia de ‘Filomena’.

Lo que tiene claro es que la pandemia ha hecho mucho daño a la cofradía, al asistir con impotencia cómo se ha llevado la vida de algunos hermanos: “Esto va a tardar en solucionarse porque es mundial, pero esperemos que se arregle pronto”.

Por su parte el Prioste de la Hermandad, Carlos Amores, ha sufrido en primera persona los efectos del coronavirus, al trabajar en una residencia de ancianos: “Ha sido terrible enterarte de la pérdida de alguien. Tenemos la suerte de que, como cristiano, creemos en la Resurrección y están bajo el manto de la Virgen y han podido abrazar a Jesús El Pobre. Yo en la residencia he repartido estampitas y es un gesto que acogían como su mayor tesoro. Cuando ven una imagen de un Cristo o una Virgen, se agarran a ellos”, nos cuenta un emocionado Carlos.

Al acceder al interior de San Pedro el Viejo, nos recibe su párroco, el sacerdote Ángel Luis Miralles, quien ha reivindicado el esfuerzo de los hermanos por mostrar cómo es la Semana Santa desde el interior de las iglesias. “Es importante que la gente conozca cómo lo vivimos en los templos. El Pobre es una Hermandad muy ordenada y arraigada a Madrid”.

Asimismo, el párroco ha remarcado la labor social que ha desempeñado la cofradía en un año tan difícil como el que padecemos en la actualidad. La demanda de comida y campañas de ayuda a las familias que lo pasan mal, está por desgracia a la orden del día: “Están asistiendo a muchas necesidades. Incluso ayudamos a albergues que necesitan comida y ropa”.

Arancha y Álex vuelven a sentirse músico y penitente por unas horas gracias a ‘Unidos en COPE’

‘Unidos en COPE’ ha sido ambicioso, y pidió a los máximos representantes de la Hermandad que algunos de los integrantes de la cofradía se vistieran, aunque fuese por unas horas, de penitentes o de integrantes de la banda. Pudimos conseguirlo y a ellos también les hizo ilusión.

Por ejemplo, a Arantxa, una joven de 22 años que pertenece a la banda de Jesús El Pobre desde 2016. Estuvo sumida en un mar de sensaciones al verse vestida de nuevo más de un año después: “Cuando me dijeron que tenía que desempolvar el traje después de un año sin ponérmelo... Ha sido extraña la sensación de decir… que estoy vestida de banda otra vez. La sensación es que ya estaba todo bien.”

Una emoción que también experimentaba un chico de catorce años también integrante de la banda musical, o Manoli, que es abanderada y su hija es quien porta el banderín.

Misma sensación la que han experimentado los penitentes. También se muestran dolidos por no hacer estación de penitencia como cada año. Toca un mayor recogimiento, como ha expresado Álex, un joven que estudia cuidados paliativos, una especialidad sanitaria muy poco desarrollada en España: “Hay que reivindicar la vida y los paliativos. “Se invierte muy poco en cuidados paliativos y las hermandades somos conscientes de la nueva ley de eutanasia que ha salido, y no se destina dinero para esos cuidados”.

Álex ha precisado en ‘Unidos en COPE’ que el número de alumnos en su promoción son de 35: “Muchos nos sentimos rechazados por esta carrera, porque muchos optan por otras vías”, lamenta.

Las camareras, encargadas de vestir a las imágenes: “Cuando estoy con Él me transformo”

Y no podemos olvidarnos de las camareras que se encargan de vestir a las imágenes, para que luzcan en su máximo esplendor tanto en la calle como en el templo. El Cristo, por ejemplo, cuenta con un total de 23 hábitos, que luce según el tiempo litúrgico en el que nos encontremos.

Angelines es la camarera mayor de Jesús El Pobre, y nos ha contado que sus hábitos son de gran valor: “Son bordados de gran valor porque hoy no se hacen muchos de ellos, ahora son más cargados. No tiene precio. Para mí, ser camarera mayor es lo más que puedo hacer en la Hermandad, ocuparme de Jesús y sus trajes. Cuando está en el suelo para vestirle y estoy delante de Él, me transformo. Le he pedido mucho, le tengo loco de pedirle. Él nos dice que le pidamos, pero yo pido demasiado, sobre todo la salud, que se vaya la pandemia, que no falte el trabajo... La pandemia me ha afectado mucho, lo llevo muy mal. Me ha cambiado hasta el carácter, pero hay que seguir luchando”, subraya.

Por su parte Carlos, además de Prioste de la Hermandad, se encarga de vestir a la Virgen. Unas doce veces al año: Mi relación con la Virgen es muy especial. Es un momento muy íntimo. Tengo el honor con las camareras de compartirlo. No rezamos solo un Ave María como cuando la bajamos, pero estamos con ella como si fuera nuestra madre. Cada alfiler es una oración”.