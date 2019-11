Viendo una Procesión de Semana Santa me vinculó a trabajar en la Parroquia a la que pertenecía

Luis Manuel Alonso:

Mi colaboración con la Parroquia comenzó cuando vine a vivir a Oviedo por motivos profesionales. Coincidió mi venida con la Semana Santa de aquel año. Presencié las diferentes Procesiones y la que más me impactó fue precisamente la que pertenece a la Iglesia a la que estoy más cercano. Y desde aquel momento me vinculé un poco más con la Parroquia donde vivo la Fe a diario -San Isidoro el Real de Oviedo-. Y allí con el párroco empecé a hablar en qué podía ayudar. Él me encaminó hacia las diferentes actividades y desde aquel año hasta hoy, ahí estamos colaborando en la medida de lo posible.