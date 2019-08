Tuve una experiencia como contemplativo, pero vi que necesitaba compartir mi Fe

José Ángel Lantz:

Yo tuve una experiencia contemplativa, o quise tenerla como cisterciense y vi que no era lo mío. Estuve un año postulante. Al abad le dije que me iba y el abad me dijo que porqué. Yo le dije que no podía estar allí encerrado y me preguntó que qué es lo que quería hacer. Yo le dije que quería salir, estudia, compartir con los otros mi Fe y ver realmente cuál era la verdad del mundo en la vida.