¿Puede existir el Reggaeton cristiano? Las conversiones de Daddy Yankee o Farruko plantean la duda

El pasado mes de diciembre Daddy Yankee (47 años) hizo pública su conversión al cristianismo. ‘‘Mi gente, este es el día más importante de mi vida’’, dijo en pleno concierto en su Puerto Rico natal. Aquel era además, el último concierto de su carrera. ‘‘Por mucho tiempo intenté llenar un vacío que no podía llenar’’. Compartió, además que le faltaba algo para hacerme completo, pero ‘‘Esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío’’. El cantante citó un versículo que también marcó la vida de muchos cristianos y santos: ‘’¿De qué le vale al mundo ganar su vida si pierde su alma?’’ (Mt 16, 26).

Guillem Climent, de Megastar, se ha pasado una semana más por Ecclesia al día en su sección de música. Ha analizado cómo las letras de Daddy Yankee han cambiado después de su conversión.

Esta canción apunta a que dedicará su carrera a anunciar el Evangelio.

El puertorriqueño siempre será ‘‘El rey del Reggaeton’’ desde que en 2002 publicase ‘La gasolina’. Un género musical con ‘‘un tipo de letra donde es difícil encontrar los valores cristianos’’, comenta Guillem, y se pregunta además si el Reggaeton puede ser música cristiana.

El último tema de Yankee, ‘‘Donante de sangre’’ encamina esa posibilidad: ‘’Yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi padre’’. Sin duda, la diferencia con ‘‘a ella le gusta la gasolina’’ es llamativa. De letras para ligar a expresar la salvación de Cristo. Aunque el artista anunció su retirada de la música, esta canción lleva sonando desde el pasado 29 de marzo.

Pero Daddy Yankee no es el único artista del Reggaeton que ha vivido una conversión. Y no sólo eso, sino que la hace pública y dedica sus letras a expresar su nueva vida. Héctor 'El Father', Farruko o Gocho. ‘‘Lo anuncian en redes sociales o televisión’’, comenta Álvaro de Juana. Otros se toman un tiempo de reflexión o se retiran, como Julio Voltio.

En cuanto a Farruko, estaba en lo más alto de su carrera tras la publicación de Pepas. Su conversión ha cambiado sus letras: ''ha renegado de ellas'', ya no le representan. ‘‘No se puede complacer a todo el mundo. Yo cambié y fue pà bien’’, reza su tema ‘‘Esta vida’’. No es tan explícito como Yankee, aunque destaca su tema ‘‘Nazareno’’: ‘‘To' el mundo te hace coro. Porque ahora 'tas arriba. Era lo que el Nazareno me decía’’

‘’Habla de tentaciones, de personas de las que no te puedes fiar, aunque hay alguien de que sí: el Nazareno, que está arriba’’ comenta Guillen. ''Son conversiones que necesitamos saber’’, sentencia Álvaro de Juana. En todo caso, estas nuevas letras, hablen o no directamente de Dios o Jesús, indican que estos artistas seguirán dedicando sus letras a los valores del Evangelio.