Dios como Centro de mi vida, me guía en mi vocación

David Roca:

Las dificultades para vivir mi vocación en el fondo, creo que no son las más aparentes. Para mí las dificultades son las que se derivan de mi orgullo. Es decir, mi arrogancia, mi manera de no escuchar a la gente. Buscar siempre mio beneficio y no el del otro. En el fondo es ponerme a mí en el centro. Quiere decir que todo aquello que me descentra de mi mismo y que pone en el Centro a Dios y que me hace a mí un instrumento para seguirle, pues es lo que condiciona mi vocación.