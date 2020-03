Sin saber por qué cuando vino un misionero me sentí llamado a dar ess paso de ser como él

David Roca:

Mi vocación sigue siento un misterio también para mí. Yo cuando tenía diez años -yo estudiaba en el Colegio de La Goleta- y luego estaba en 5º de primaria y vino un misionero a hablarnos de la mision, de ser misioneros y seguir a Jesús. Y yo que repito, que sigo sin saber por qué, en ese momento sentía que tenía que dar ese paso. Es más, me levanté y fui al misionero y le dije que yo quería ser eso. Me acuerdo que mis compañeros se rieron. Mi padre se rió luego de mí cuando se lo dije porque claro, porque se pienso que un niño con diez años no puede tomar ese tipo de decisiones.