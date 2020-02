Toda mi vida se configura por mi ser salesiano

Mi experiencia en un colegio salesiano -yo soy de Sevilla- es que cuando les conocí pues, evidentemente, encontré una manera muy atractiva de ser sacerdote. Me encanta la espiritualidad salesiana -trabajar por y para los jóvenes- y emtonces fui descubriendo en un camino progresivo de discernimiento que Dios me iba llamando por ese camino. Y aquí es donde he encontrado mi felicidad y actualmente pues toda mi vida y mi existencia están configuradas por mi ser salesiano.