Paco Berga, Hakuna Mallorca: "Cuando he reenganchado con Jesús, me ha venido una paz contagiosa!

Paco Berga, responsable del Movimiento juvenil “Hakuna” en Mallorca:

“Para mí Jesucristo es la persona más importante de mi vida, aquella persona que, salvando las distancias, que se ha vuelto imprescindible. Siempre tenemos a alguien que no nos puede fallar. Esa persona, para mí, es Jesucristo. La verdad es que en aquellos momentos en los que, desgraciadamente, he estado alejado, han sido los momentos en los que he sido infeliz. Cuando he reenganchado, me ha venido una paz y una alegría, que es contagiosa”.