Sin Cristo yo no sería nada

Joan Bestard:

Jesucristo es el Amigo que me acompaña desde mi niñez. Es el Maestro al que cada día me esfuerzo en imitar. Es la Meta hacia la cual me dirijo. Es la Razón de mi existir. Es el Fundamento de mi ser. Es quien conduce la nave de mi vida. Es el Camino por el que voy. No puedo imaginarme mi vida sin Jesucristo. Desde que tengo recuerdos Él ha estado a mi lado. La Fe en Él es lo que mejor me legaron mis padres. Por eso la pregunta de Quién es Jesucristo para mí se resuelve en una verdad fundamental: "Sin Él yo no sería nada".