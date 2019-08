Yo sentía que en mi vocación encajaba como religioso y dominico

José Ángel Lantz:

Yo busqué la orden de Predicadores, a los dominicos y, efectivamente, sentía como que encajaba como un guante. Entonces dije que no puedo ser otra cosa sino religioso y dominico. Un misionero no puede ser nunca un trabajador de una ONG, no tiene que ser un voluntario social y no tiene que ser un empleado de ningún Estado, ni de ningún Gobierno.