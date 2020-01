Yo me quedé impresionado por el testimonio de los Hermanos de La Salle misioneros y me planteé ser cura

José María Calderón:

Intento ver la voluntad de Dios en el trabajo que realizo porque me lo ha pedido la Iglesia. La verdad es que mi vocación sacerdotal es muy simple. A mí me da un poco de vergüenza porque no tengo ningún misterio. No tengo ninguna cosa de que se me apareciese un Ángel o la Virgen María me dijese algo. Simplemente un día un Hermano de la Salle -la verdad es que la cosa empezó por ahí- donde yo estudiaba, yo era un niño y nos presentó un testimonio de misioneros de Hermanos de La Salle que estaban en Guinea Ecuatorial y a mí eso me dejó alucinado, impresionado. Y dije: "Yo quiero ser como ellos".