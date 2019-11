Muchas veces no te ves capaz de ayudar pero te das cuenta de que tú pones tu parte y Dios hace el resto

Martha Alonso:

Yo tuve esta sensación de que no iba a lograr conocer bien la misión de Cáritas si nos participaba como voluntaria. Así que me decidí a entrar y al principio te haces preguntas -si seré capaz de no llevarme las penas y las preocupaciones a casa, si podré ayudar a o no ayudar a una familia....- pero al final te das cuenta que todo es más fácil y si tú pones de tu parte, Dios hace lo demás.