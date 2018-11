"Levantamos la voz para denunciar lo que no funciona en la sociedad, como el Papa"

Tiempo de lectura: 1



Diego Pereda, responsable de voluntariado en Cáritas de Burgos:

Periódicamente publicamos un boletín, que se llama "Signo de los tiempos", con el que queremos que los cristianos de la diócesis conozcan mejor los problemas sociales y estén más sensibilizados. Una vez al año convocamos también un gesto público de denuncia. El año pasado, se dedicó a la pobreza energética. Me gusta mucho y me parece muy importante que se conozca más esa labor de denuncia. En la Iglesia no sólo atendemos a los que más nos necesitan, si no que también levantamos la voz para denunciar lo que no funciona en la sociedad, como está haciendo constantemente el Papa. Otra de las actividades de este departamento es la formación de los que lo componemos.