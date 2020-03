Intento que el Cabeza de mi familia sea Dios

Alberto Acevedo:

Como padre de familia intento vivfr la Fe intensamente dentro de lo posible. Intento, de alguna forma, que el Cabeza de familia no sea yo, sino dejarle espacio a Dios. Intento confiar en Él porque al final yo creo que cualquier padre de familia, o madre de familia, cualquier persona que tiene a su cargo hijos o una persona dependiente pues sientes una presión muy grande y en mi caso siento que no puedo con ello y los problemas me superan por lo que intento confiar en el Señor.