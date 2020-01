La gente decía que tenía dotes para la comunicación

Antonio Moreno:

A mi me gustaba la carrera científica. Yo quería ser matemático. Pero en el Instituto tuve una mala experiencia con las matemáticas así que al final cogí letras y se me encendió la bombilla del periodismo porque la gente decía que tenía dotes de comunicación. Pero yo no me lo planteaba porque no existía la Facultad de Comunicación de Málaga. Y ¡cuál fue mi sorpresa! cuando el último año del Instituto me dijeron que sí que al año que el año que viene se abre en Málaga la Facultad de Periodismo. Así que pertenezco a la primera promoción de periodistas de la Universidad de Málaga.