Me daba miedo que la gente celebrase los Santos visitiéndose de muerto y el Holywins me pareció genial

P. Fernando Alcázar:

Hace ya años de siempre me aterroriza el que los niños más pequeños y jóvenes se vistan de muerto, se vistan de miedo, se vistan de terror, de oscuridad. Y bueno, pues no sé cómo esos días los vivía yo sufriendo mucho. Cómo la gente esa jornada tan importante que es el Día de Todos los Santos pues lo hacen un día terrible, un día de miedo. Entonces, bueno, a través de las redes sociales vi que en otras Parroquias se celebraba Holywins y me pareció bonito. Me pareció una buena idea.