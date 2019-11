Cristo me ayuda a administrar mi libertad

Martha Alonso:

Para mí Jesucristo es quien me guía, me ayuda y me consuela. Yo pienso que le mejor regalo que Dios nos ha dado es la libertad. Pero la pregunta que yo muchas veces me hago es si eso que yo deseo o a lo que aspiro es lo que me va a hacer feliz. O sea, feliz con mayúsculas. Entonces saber administrar esa libertad es de los retos más importantes en nuestra vida. Y por eso estar cerca de Jesús o, más bien, estar con Él conocerle, quererle, confiar...Ir por la vida sabiendo que no estoy sola y administrando esa libertad.