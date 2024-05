Francisco sobre la natalidad 'El problema no es cuántos somos en el mundo, sino qué mundo hacemos'

Francisco ha participado este viernes en los Estados Generales de la Natalidad, una convocatoria que hace el Foro de las Asociaciones Familiares. Es el cuarto año que se organiza. La finalidad es reunir a políticos y perosnalidades para reflexionar sobre esta cuestión.

Rodeado de niños, el Santo Padre ha pedido a los gobiernos un "mayor compromiso de los Gobiernos" para aumentar la natalidad y "a favor de la familia", con decisiones "serias", "valientes" y "eficaces" porque sin hijos "no hay esperanza de futuro".

Apunta a que Europoa se está convirtiendo ''en un continente viejo, cansado y resignado". No ha dejado de referirse a Italia, donde en 2023 la natalidad alcanzó 379.000 nacimientos, un mínimo histórico. El Gobierno de Meloni ha hecho de la natalidad una de sus principales banderas.





El Papa ha recordado las teorías pasadas, 'obsoletas' según él, que justificaban que "el nacimiento de demasiados niños crearía desequilibrios económicos, falta de recursos y contaminación" en la Tierra. "El problema no es cuántos somos en el mundo, sino qué mundo estamos edificando; no son los hijos, sino el egoísmo" que teje "malsanas interdependencias entre sistemas sociales, económicos y políticos" y las casas que "se llenan de cosas y se vacían de hijos, se convierten en lugares muy tristes".



"No faltan perros y gatos, faltan hijos"



La falta de nacimientos supone que los países pierdan ''su deseo de futuro''. Esta ''hemorragia de vida'' debe paliarse, según el Papa, con "políticas eficaces, opciones valientes, concretas y a largo plazo". Lo dice para enfatizar en que las inverisones en anticonceptivos generan muchos beneficios.

Decisioens políticas que permiten a las madres ''no tener que elegir entre el trabajo y el cuidado de los hijos; o liberar a tantas parejas jóvenes del lastre de la precariedad en el empleo y la imposibilidad de comprar una casa".



No ha querido dejar de referirse a los abuelos: "No lo olvidemos: el futuro de hijos y nietos se construye también con las espaldas doloridas de años de fatiga y con los sacrificios ocultos de padres y abuelos, en cuyo abrazo está el don silencioso y discreto del trabajo de toda una vida" y "el reconocimiento y la gratitud hacia ellos" hacen "la sociedad sólida y fuerte".