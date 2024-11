Niños con miedos a la lluvia o a coger un ascensor tras la DANA de Valencia: los consejos de una experta para ayudarles a superar la tragedia

Una parte importante de las labores de reconstrucción tras la tragedia de la DANA en Valencia, van más allá de las necesidades materiales, ya que también se debe tener presentes las necesidades emocionales, espirituales o psicológicas.

Los niños son los que menos herramientas disponen por cuestiones de inmadurez o la falta de experiencias vividas. De ahí que sea especialmente importante acompañarles y cuidarles y, lo más difícil, saber hacerlo.

La experta en inteligencia emocional, neuroeducación y neuroaprendizaje, Izarbe Lafuerza, ha aportado algunas claves en 'Ecclesia, es domingo'. “En un primer momento entra en un estado de shock, pero es consciente de lo que ha ocurrido”, ha recalcado.

En este sentido, Lafuerza recomienda en una experiencia tan traumática como la DANA “darles un tiempo para que procesen la información” y estar siempre apoyándoles y atentos al proceso: “El niño sabe que su entorno ha cambiado, los afectados de primera mano han perdido su casa, su seguridad, les deja una inseguridad y vacío grande”, ha explicado.

Los consejos para recuperar mentalmente a los niños afectados por la DANA

La manera de expresar sus sentimientos varía según la personalidad del menor, desde reacciones de llanto o gritos de desesperación al no saber cómo canalizar sus emociones, a un estado de shock donde apenas expresan emociones: Los adultos en estos casos, como responsables de su bienestar, tenemos que estar muy atentos a las señales que nos indican sus conductas”, ha manifestado la experta en inteligencia emocional.

En cuanto a las señales a las que los padres o tutores legales deben estar más atentos tienen que ver con lo físico como lo mental: “El malestar físico como dolor de cabeza, no tener ganas de comer, tener pesadillas... Somatizamos mucho la emociones que no son expresadas y no están gestionándose bien. Hay que estar muy atentos a cualquier cambio, darles apoyo y un espacio para que puedan expresarlo”, ha precisado Lafuerza.

No es un tema menor, argumenta la experta en inteligencia emocional, ya que no aprender a gestionar las emociones provocadas por un hecho fortuito como la DANA, puede tener consecuencias a largo plazo.

“Tenemos que darles un apoyo, las herramientas para que de esta tragedia aprendan porque hay que dar significado a este dolor, que le sirvan para adquirir habilidades, que sepan cómo estar bien a pesar de esto porque la vida sigue y tienen que seguir adelante”.

Ejercicios de respiración, juegos con pequeño contacto físico, crear espacios de alegría y bienestar son algunas de las herramientas para recuperar esa zona de confort perdida.

¿Cómo ayudar a los niños afectados por la DANA a superar el miedo a la lluvia?

Una 'terapia' que no es solo válida para los niños afectados directamente por la DANA, sino que también se puede trasladar a quienes han visto en noticias o redes sociales los efectos de la catástrofe: “Muchos niños comentan que les da miedo que llueva tanto y preguntan si puede ocurrir lo mismo aquí. Otro niño vio la imagen de un niño que se ahogaba en el ascensor y ahora le da miedo entrar en el ascensor, y tenemos que ayudarles mucho”, ha subrayado.

Ante este temor al agua, Isaber Lafuerza recomienda que un día de lluvia sin alerta estos pequeños que sientan miedo se vuelvan a familiarizar con ella: “Que cojan sus botas, su chubasquero y salgan, que no se queden encerrados en casa y salten los charcos si hace falta. Que la connotación de que la lluvia es algo malo y el miedo vaya rebajándose y lo asocien a algo alegre”, ha aconsejado la experta.