Enrique Benavent pide en COPE no olvidar a los afectados de la DANA en el futuro: "No podemos dejarles abandonados"

El trabajo sigue siendo intenso en las zonas afectadas por la DANA en Valencia. Los tractores quitan barro a destajo, retiran escombros... El color marrón empieza a ser menos intenso pero queda mucho por hacer. Hay 89 desaparecidos oficiales. La ola de solidaridad es la nota positiva de todo esto, entre ellos jóvenes pertenecientes a grupos parroquiales que se movilizan para echar una mano.

Las parroquias son testimonio de cercanía con los que sufren. En una de ellas, en la de Algemesí, se encuentra el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en la tarde de este miércoles.

“Estoy visitando distintas parroquias desde el viernes, intento acercarme a las parroquias. Se ve que lentamente mejora la situación, pero todavía en las calles hay mucho barro y enseres destrozados. Hay trabajo por hacer y durante largo tiempo habrá mucho trabajo, habrá que rehabilitar las casas para que vuelvan a ser habitables. No ha cambiado el panorama, se transita mejor por las calles pero los acceso a los pueblos son difíciles”, ha contado Benavent en una entrevista en 'La Linterna'.

El gesto del Papa Francisco en la audiencia de este miércoles con el pueblo de Valencia

El arzobispo de Valencia ha agradecido el gesto del Papa Francisco en la audiencia de los miércoles, que ha estado presidida por la Virgen de los Desamparados. Un gesto más del Pontífice hacia el pueblo de Valencia.

“Me llamó la semana pasada, estuvimos hablando cinco minutos, le conté alguna anécdota de personas, y quedó vivamente impresionado por las imágenes que iban viéndose en la televisión”.

Benavent ha explicado que la pequeña imagen de la Virgen de los Desamparados que ha presidido la audiencia fue un regalo de la archidiócesis cuando acudieron al Vaticano para presentar al Santo Padre los actos del Centenario de la Coronación de la imagen mariana: “Es la Virgen que ha presidido la audiencia y el Papa ha tenido el gesto bonito de depositar una flor a sus pies y pidiendo oraciones por nosotros”, ha precisado el prelado, que asegura “nunca olvidaremos el detalle”.

Sobre los dos obispos auxiliares que el Papa ha nombrado para la archidiócesis valenciana, Benavent ha comentado que el proceso estaba avanzado, y lo califica de “un regalo” que pone de manifiesto que Francisco “se acuerda de la archidiócesis”.

“Hay situaciones dramáticas y no podemos dejarles abandonados”

Cuestionado por algunas de las historias que más le ha emocionado esta semana, asegura que los testimonios son desgarradores. Pese a todo, Enrique Benavent destaca la disponibilidad de los jóvenes en la ayuda.

“Se presentaban en las casas preguntando cómo podían ayudar. Visité algunas de las casas y la alegría de las personas cuando te presentas en ellas lo ven como una bendición, saben que no arreglamos el problema material, pero mi cercanía hacen un gran bien a las personas que sufren”.

En este sentido, el arzobispo de Valencia asegura que la Iglesia estará al lado de quienes lo han perdido todo en la catástrofe natural: “Rezaremos por ellos, intentaremos que no pierdan la fe y la esperanza”.

Y es que ha recordado que muchos de los afectados son personas sin recursos, que habitaban en viviendas menos confortables: “Tenemos que estar atentos”, ha recalcado.

Además, ha pedido a la sociedad no olvidarse de los damnificados por la DANA en las próximas semanas y meses, una vez que los focos informativos no estén en Valencia: “Estamos todavía bajo un impacto de lo ocurrido y la influencia mediática, pero esto dentro de unas semanas, cuando la vida se vaya normalizando, muchas personas quedarán solas, habrá familias destruidas. No podemos dejarles abandonados”, ha subrayado.