El mensaje actual que aparece reflejado en el Evangelio de este domingo y que nos pueda ayudar en nuestra vida

Todavía hay gente que se empeña en decir que el Evangelio no es una cosa de actualidad y, sin embargo, semana tras semana, nos encontramos que nos habla de nuestras vidas. Hace dos semanas hablábamos de la contraprogramación. Era una parábola, pero coincidió con nuestra actualidad. La semana pasada el Evangelio nos hablaba de los impuestos, por ejemplo, otro tema de actualidad.

El Evangelio de esta semana es de rabiosa actualidad. Nuestra vida esta semana nos ha hablad de gente que está atrincherada en sus opiniones personales. Es imposible que yo todo lo haga bien y el otro todo lo hace mal. Hace unas semanas el Papa Francisco ha sacado una encíclica, “Fratelli Tutti”, y el Papa viene a decir que todos somos hermanos, que nos tenemos que cuidar el uno al otro, que mis decisiones personales afectan a los demás y tengo que cuidarlos. Y también sobre esta encíclica hemos conseguido atrincherarnos en nuestras opiniones.

En este Evangelio le preguntan al Señor: “¿Cuál es el mandamiento principal de la ley?”. Y él responde: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. Eso es el primero que tenemos que llevarnos en el corazón, el amor a Dios sobre todas las cosas.

Inmediatamente unido a esto dice también: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Y tu prójimo no es el que es de tu partido, o de tu equipo de futbol, sino es el vecino de la puerta de enfrente y da igual el partido o el equipo de futbol. Esto es bastante concreto y aclara bastante el panorama de la ultima encíclica.

Si nos vamos a la Primera Lectura de este domingo pasa algo similar. El profeta apaña diciendo a qué se refiere ese prójimo: “No oprimirás ni vejarás al forastero”. Nosotros con la migración parece que no lo tenemos claro. Dice también, “no explotarás a viudas ni a huérfanos”, a la persona pobre, y eso también es de plena actualidad. También dice: "Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses". Puede parecer una actualización de la última encíclica de Papa Francisco.

Puede ser que estos mensajes nos molesten, pero una cosa interesante es leer el Evangelio especialmente por las frases que me hieren y me rascan por dentro. Y la encíclica del Papa también es un buen ejercicio, leerla en aquello que me molesta y me cuesta para pensar qué hay allí de fondo qué tengo que cambiar.