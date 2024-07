Lourdes Díaz Trechuelo: científica del Opus Dei de fama mundial formada en el CSIC

La prelatura del Opus Dei, más que nonagenaria, no ha dejado de contribuir al desarrollo científico de España al tiempo que a propagar la fe, y nada mejor que hablar de hechos concretos para demostrarlo. Ya hemos presentado aquí en cope a unas cuantas catedráticas universitarias del Opus Dei como Carmen Castillo García, Sesma Egozcue, Pilar Fernández y Ana Mª Echaide

María de Lourdes Díaz-Trechuelo y López-Spínola (Sanlúcar de Barrameda, 11 de febrero de 1921- Sevilla, 16 de marzo de 2008), perteneció al Opus Dei. Figura fundamental del americanismo y filipinista de enorme prestigio cuyos estudios e investigaciones la erigieron en una de las mayores autoridades mundiales de su especialidad, dice literalmente Leonor Ferrero de la Universidad de Navarra en su biografía que nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 11-02-1921.

Licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla (1942); Doctora en Historia por la Universidad de Madrid (1955). Recibió múltiples premios: Premio Extraordinario y de Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –que cumple este 2024 los 85 años de su fundación- por su obra “Arquitectura española en Filipinas, 1565-1800” (1959). Premio del Banco de España (1962). Premio de Colegiado distinguido del Distrito Universitario de Servilla (1962). Lazo de Dama (Encomienda) de la Orden de Alfonso X el Sabio (1963). Premio de Investigación Andalucía y América de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía; Medalla de Honor de Filipinas. Fue Profesora Agregada de Historia de América en la Universidad de Granada (1070-1975). Catedrática de Historia de América en la universidad de Córdoba (1975-1987) y Profesora Emérita de dicha Universidad (1987-2008). Desempeñó diversos cargos académicos en dichas universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue miembro de las Reales Academias de Historia (Madrid), Sevillana de Buenas Letras (Sevilla), de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría (Sevilla), Hispanoamericana (Cádiz), de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (Córdoba). Prestigiosa investigadora, una de las mayores especialistas mundiales en la Historia de América y Filipinas. Sus múltiples publicaciones la convirtieron en un referente mundial sobre dicha disciplina. Al fallecimiento de su hermano heredó los derechos del Marquesado de Spínola. Murió en Sevilla el 16 de marzo de 2008.

Otros datos sobre su vida encontramos en el artículo de José Carlos García Rodríguez: “Mis padres se casaron en 1920 y justamente en el primer aniversario de su boda, el 11 de febrero de 1921, llegué yo a este mundo. Como en los felices años veinte los niños nacían en casa, mi madre se fue a casa de la suya cuando llegó el momento de dar a luz, costumbre que siguió en ocasiones sucesivas. Por eso, mis hermanos y yo somos sanluqueños”. De esta forma hace alusión Lourdes Díaz-Trechuelo en su libro autobiográfico titulado ‘A la mitad del camino’ a su nacimiento en Sanlúcar, en casa de su abuela materna, Pura Vila, quien fuera distinguida como hija predilecta de Sanlúcar en 1961 por su carácter filantrópico, como leemos en la lápida que en la fachada del edificio perpetúa aquel nombramiento municipal en la c/Bolsa 6: 'En esta casa nació doña Purificación Vila y Linares, viuda de López Spínola, virtuosísima dama, amparo de los desvalidos, hija predilecta de esta ciudad. 7 abril 1961'

Refiriéndose a su abuela Purificación, escribe Lourdes en su libro de memorias. “Cuando yo nací ella tenía cuarenta años y alcanzó los noventa y uno. Por tanto, me acompañó buena parte de mi vida y tuvo sobre mí una influencia decisiva porque era una mujer de gran carácter y extraordinaria virtud. Desde que se quedó viuda, consagró su vida a educar a sus hijas y a hacer un constante apostolado en Sanlúcar y en una pequeña finca que tenía entre este pueblo y Chipiona. La Lechera, que así se llamaba, fue el paraíso de mi infancia; allí podía montar en burro, trepar a los árboles y jugar con un hermoso mastín que soportaba todas mis perrerías con benedictina paciencia. Tan grande era él, y yo tan pequeña, que me servía de montura y sobre sus lomos me paseaba por toda la finca” (2).

La madre de Lourdes, Soledad López-Spínola Vila, a quien en 1927 le serían reconocidos sus derechos sucesorios al Marquesado de Spínola, era sobrina-nieta del beato Marcelo Spínola, cardenal-arzobispo de Sevilla quien en sus primeros años de sacerdocio fuera capellán de la iglesia sanluqueña de La Merced. Su padre fue José Díaz-Trechuelo y Pareja, hijo del marqués de Villavelviestre.

Lourdes hizo sus estudios con profesoras particulares de lectura, escritura, las cuatro reglas, clases de francés y nociones de solfeo. Iba a ser formada para una buena boda con el pretendiente más adecuado. Pero una de sus profesoras, Salomé Mojarro Rodríguez, dijo que podría alcanzar con toda garantía futuros estudios universitarios, y le enseñó Historía, Geografía, Aritmética, Ciencias Naturales y Gramática. Sus padres admitieron que siguiera estudiando, frente a la falsa mentalidad que existe hoy de que por la época eso no se hacía, empezando en el curso 1932/1933 sus estudios de bachillerato, por libre, en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la sevillana calle de Amor de Dios, el que años más tarde sería Instituto San Isidoro. El 24 de agosto de 1938, en plena Guerra Civil, Díaz-Trechuelo supera el examen de ingreso en la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario. Optó por permanecer en Sevilla y hacer una carrera de Humanidades ante los inconvenientes de marchar a Madrid a hacer ciencias, que le gustaba más. En la Universidad de Sevilla inicia sus estudios de Filosofía y Letras, sección de Historia, cuya licenciatura obtiene en 1942 .

Ese año se creó en Sevilla la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), centro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que en este 2024 cumple su 85 aniversario. Lourdes hizo los cursos de historia americana y obtuvo el título de Diplomado en Estudios Americanos, haciendo investigación con el también científico católico profesor José Antonio Calderón Quijano, con quien organizaría una biblioteca temática que, con el tiempo, llegaría a alcanzar un enorme prestigio. Del paso de Díaz-Trechuelo por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos dice el profesor García Abásolo.

“La Escuela de Estudios Hispano-Americanos debe a Lourdes Díaz-Trechuelo mucho en tantos aspectos, pero especialmente hay que resaltar la labor que desarrolló con el profesor José Antonio Calderón Quijano en la organización de una Biblioteca cuyos fondos llegaron a obtener la estima del americanismo europeo. Y esta colaboración continuó produciendo buenos frutos, con la compañía de otros colegas, en el estudio de la historia colonial de Nueva España, en el cuajado proyecto de investigación acerca de los virreyes de la época de Carlos III y el comienzo de la labor de investigación personal y dirección de trabajos que la ha llevado a conseguir la consideración de ser la experta por excelencia en los estudios de la historia de la presencia española en Filipinas.”

Con Enrique Marco Dorta, investigador responsable de la sección de Historia del Arte Colonial en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos y catedrático de Arte Hispano-Americano en la universidad hispalense, Díaz-Trechuelo haría su primer estudio ‘Manila española. Notas sobre una evolución urbana’, que publicaría en la revista Estudios Americanos, germen de su tesis doctoral dirigida por Diego Angulo Íñiguez en la Universidad de Madrid Premio Extraordinario y que, además, sería galardonada con el Premio Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y publicada como ‘ Arquitectura española en Filipinas 1565-1800’ Editada en 1965 en Sevilla por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. En 1970 comenzó a dar clase como profesora agregada de Historia de América en la Universidad de Granada, hasta que en 1975 ganó por oposición la cátedra de la misma especialidad para pasar a la Universidad de Córdoba donde recibió el nombramiento de “Cordobesa del año” en 1987, el año de su jubilación. Más publicaciones de ella pueden encontrarse aquí

Libros y artículos científicos dan cuenta de una muy fecunda carrera científica, una mujer del Opus Dei que se formó en una institución, el CSIC, donde nació el oficio de científico sin carga docente, y que fue inaugurado por otro miembro de Opus Dei, Jose Mª Albareda, recientemente represaliado en efigie de manera injusta y arbitraria con la excusa de la Ley de Memoria Democrática 20/2022: Albareda se libró del subtierro o exilio subterráneo –asesinato y enterramiento en fosa común- al que el Ejército del Frente Popular sometió a tantos científicos, porque huyó del Madrid del Frente Popular con san Jose María Escrivá de Balaguer y otros científicos como el Siervo de Dios Tomás Alvira

Al fallecer su hermano José Eduardo, Lourdes fue heredera de los derechos sucesorios del título del Marquesado de Spínola que ostentó hasta su fallecimiento en su casa del Barrio de Santa Cruz de Sevilla el 16 de marzo de 2008, Domingo de Ramos, a la edad de 87 años.