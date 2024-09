Lourdes Amigo Garrido, una científica centrada en la investigación de los productos lácteos y con mucha fe

Lourdes Amigo Garrido es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el grupo BIOPEP del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM). Ha desarrollado su actividad investigadora en el área de tecnología de alimentos y concretamente en leche y productos lácteos. En los últimos años se centró en el estudio de la bioactividad de péptidos lácteos con actividad antihipertensiva, antioxidante, antimicrobiana y de protección frente a la salud intestinal. Participó en 10 proyectos de investigación internacionales, 24 proyectos de investigación nacionales y 13 proyectos de transferencia de resultados así como en 16 contratos con industrias.

Es autora de más de 100 publicaciones científicas en revistas especializadas y de 10 capítulos de libros y volúmenes colectivos. Tiene un factor H (número de artículos con tantas o más citas que 27) de 27, habiéndose citado 1.886 veces con una media de citas por artículo de 21,93. Ha sido conferenciante invitada en 16 ocasiones y ha presentado sus trabajos en 60 congresos internacionales y en 17 congresos nacionales. Coautora de cuatro patentes, dos de ellas internacionales licenciadas a empresas, ha dirigido 7 tesis doctorales habiendo sido evaluadora de proyectos de investigación del Plan Nacional y de Proyectos de Transferencia de Tecnología para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACUCYL), Junta de Andalucía y la certificadora European Quality Assurance (EQA), Certificados I+ D+i así como para la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina, y habiendo realizado con regularidad evaluaciones científicas para diferentes revistas con alto índice de impacto. Ha ocupado diferentes cargos de gestión en el CSIC: directora del Instituto del Fermentaciones Industriales, presidenta y vicepresidenta de la Junta del Centro de Química Orgánica, coordinadora de la Comisión de Directores de Institutos y representante en la Asociación para el Fomento de la Biotecnología en la Industria de la Alimentación. Ha sido miembro de la Comisión de Métodos Fisicoquímicos de Análisis y del Grupo de Compuestos Nitrogenados de la Federación Internacional de Lechería.

Preguntada sobre su actividad científica, contestó de manera inteligible al gran público: "La línea de investigación en la que trabajo es el estudio de la actividad biológica de proteínas y péptidos alimentarios para profundizar en el conocimiento de sus implicaciones en la salud y desarrollar nuevos ingredientes funcionales. Esto incluye la identificación de proteínas y péptidos con propiedades beneficiosas para la salud o que pueden reducir el riesgo de padecer determinadas enfermedades: antihipertensivas, antioxidantes y relacionadas con la función intestinal. Se aborda su caracterización bioquímica y se evalúan sus propiedades biológicas mediante ensayos in vitro, ex vivo e in vivo (modelos animales y estudios en humanos). Además, estudiamos las modificaciones durante la digestión gastrointestinal, biodisponibilidad, mecanismo de acción e identificación de las moléculas activas en el organismo mediante el uso de técnicas de proteómica y de expresión génica. En cuanto a nuestras aportaciones, llevamos algunos años trabajando en el desarrollo y producción de ingredientes funcionales con actividad antihipertensiva procedentes de proteínas lácteas mediante hidrolisis enzimática profundizando en la relación existente entre estructura–actividad. También se ha estudiado su estabilidad y biodisponibilidad desarrollando un complemento alimenticio que contribuye a mantener la tensión arterial normal. Además, trabajamos en el efecto fisiológico de los péptidos bioactivos sobre el tracto digestivo. ¿Cómo ve la investigación del Área de alimentos en España en comparación con la que se realiza en el resto de Europa o a nivel mundial? Pienso que la investigación del Área de Alimentos en España es muy buena si la comparamos con la que se realiza en el resto de Europa o a nivel mundial, y especialmente si tenemos en cuenta la grave crisis económica en la que se encuentra nuestro país. En los últimos años ha habido recortes importantes en número de becas y de dinero asignado a los proyectos y a pesar de ello, los distintos grupos han seguido trabajando y publicando en revistas científicas de alto índice de impacto. Existen grupos de investigación muy punteros. Por otra parte, considero que la industria alimentaria española debería interaccionar más con el ámbito científico para impulsar entre todos este sector tan importante para la sociedad".

Respecto a la investigación, diría para los jóvenes: "La investigación es un mundo apasionante, divertido, totalmente vocacional, difícil, lleno de retos pero en el que cada día aprendes algo nuevo. El poder avanzar en la ciencia, aportando tu mayor o menor granito de arena pero contribuyendo a un mundo mejor proporciona una satisfacción enorme. Por último, en su opinión ¿cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación relacionadas con la dieta, la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas? Precisamente se acaba de celebrar en el CIAL una Jornada sobre “Nutrición Personalizada ¿Reto científico o realidad social? y creo que ese es, sin duda, el gran desafío futuro para las personas que trabajamos en este momento en alimentación. Gracias a la comprensión de la digestión y biodisponibilidad de los alimentos, al desarrollo de las distintas técnicas ómicas y el establecimiento de biomarcadores de salud, la población podrá beneficiarse de una mayor calidad de vida".

Así compatibiliza Lourdes Amigo la fe con su actividad científica

En relación a sus creencias, en una entrevista radiofónica en el programa 'Diálogos con la ciencia' en Radio María explicó cómo su actividad científica se ha desarrollado junto a una profunda vida cristiana.

"Sí que me ha servido de apoyo la una para la otra. Tuve la suerte de nacer en una familia cristiana que había tenido bastantes vocaciones religiosas, tuve también una educación religiosa…pero llega un momento en que eres tú quien tiene que encontrarse con el Señor, sobre todo si te estás moviendo en ambientes que nos son tan cristianos, como pueden ser la universidad, algunos lugares de trabajo…yo me manifiesto como una mujer católica y practicante…mientras estaba haciendo la tesis conocí a mi marido, nos hicimos novios, me casé, nació mi primera hija…no pospuse mi vida familiar a mi trayectoria profesional, si no que he intentado hacerlo compatible, de hecho no obtuve una plaza fija en el CSIC hasta que no estaba embarazada de mi tercer hijo…he intentado hacer compatible mi vida profesional con mi vida familiar, y con mi vida cristiana. En mi actividad científica he comprobado que había que desarrollar diferentes virtudes para mí muy cristianas, como son la paciencia, el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, intentando estar siempre disponible para los demás…con una sonrisa, una palabra de ánimo…no concibo mi vida sin la presencia de Dios’.

La ciencia y la fe en una mujer de hoy, perfectamente compatibles. Algo de lo que no se habla, al tiempo que se difunde todo lo contrario. Lourdes es un referente que desenmascara cierto tipo de discursos sin base científica alguna, y lo hace precisamente este 20244, año en el que se cumplen los 85 años de la fundación del organismo en el que trabajó, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado también por católicos practicantes"