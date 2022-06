La Eucaristía, sacramento de amor

¡Te adoro, Santísimo Sacramento!¡Te adoro, Jesús, en el Sagrario!Pero ¿qué me quieres decir hoy, Jesús, con tu presencia real en laEucaristía? ¿Qué me quieres decir en esta Solemnidad de tu Cuerpo y de tuSangre? Tantas cosas me quieres comunicar… “En primer lugar que te des cuentade que Yo soy tu alimento, soy tu fuerza, soy tu pan, soy la unidad de tu vida”. Ensegundo lugar me quieres decir que para saciar mi hambre, para saciar mi sed,tengo que ir a ti. Y te manifiestas en el pan y en tu sangre. Y te manifiestas en laPalabra. Y te manifiestas en el Sagrario. Quieres decirme que ante esta realidadde amor, la única actitud que nos corresponde y que me corresponde es laadoración.

