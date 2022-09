El administrador infiel

Dos frases me llegan hoy hasta el fondo de mi corazón, Jesús: la palabra “administrador” y la palabra “infiel”. Y me las haces notar profundamente hoy en esta parábola de este hombre administrador, que negoció mal tus bienes y que luego vivió y se hizo su futuro de una manera infiel. Y dices una frase que me hace pensar mucho: “el que es de fiar en lo menudo, también es en lo importante de fiar; y el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado”.





