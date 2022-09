Fue el sacerdote científico Damián Yáñez Neira, OCOS, del que acabamos de hablar en ECCLESIA, quien escribió la biografía del personaje que hoy nos ocupa. Presbítero, humanista, filósofo, orador sagrado y literato, Avelino Gómez Ledo (1893-1977) estudió en Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid).

Construyó la Iglesia de San Agustín en la capital de España, en la calle Joaquín Costa. Como ensayista, escribió multitud de artículos en la revista Resurrexit para animar a los curas a hacer bien sus sermones. Escribió la mejor biografía sobre Angel Amor Ruibal, cura filósofo gallego creador del correlacionismo.

Escribió en tono divulgativo contra las teorías relativistas, ajustándose a la doctrina de la Iglesia.

