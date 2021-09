'La Ruleta': el comentario jocoso de Jorge Fernández a una concursante que la dejó con cara de circunstancias

‘La Ruleta de la Suerte', el programa que al mediodía emite de lunes a viernes Atresmedia, es uno de los productos estrella de la cadena televisiva, que es líder indiscutible en lo que a concursos se refiere. Un género televisivo que le está reportando grandes beneficios, permitiéndole incluso pisarle los talones a su gran rival, Mediaset.

El presentador de ‘La Ruleta de la Suerte’,Jorge Fernández, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo español tras quince años al frente del concurso.

Su percha, buen talante y sentido del humor le convierten en un presentador querido por la pantalla, y así lo reconocen los espectadores. La última prueba de que Jorge Fernández es un hombre afable se puso de manifiesto en el programa emitido este martes, 14 de septiembre.

Fue cuando ‘tomó’ el pelo a una de las concursantes, Ainhoa, quien no acertó un panel que le podía haber llevado a sumar hasta 3.500 euros. Una cantidad nada desdeñable en ‘La Ruleta de la Suerte’. Pero no pudo ser porque, como hemos comentado, no dio con la tecla a la hora de acertar el panel, en la que debía adivinar el nombre del cuadro y el autor.

Como siempre ocurre en este tipo de pruebas, le dieron algunas letras como pista, lo que le permitió finalmente acertar con el autor: Leonardo Da Vinci. No obstante, el nombre del cuadro se le atragantó a Ainhoa, quedándose sin tiempo para seguir intentándolo.

La historia del cuadro 'La Virgen de la rueca'

Se trataba de la ‘Virgen de la rueca’, también conocida como ‘La Virgen del huso’, que es el título con el que se conocen varias pinturas al óleo ejecutadas copiando un original que hoy por hoy está desaparecido, del pintor renacentista Leonardo Da Vinci.

Se cree que la pintura fue encargo del Secretario de Estado del rey Luis XII de Francia, en torno al año 1501 (comienzos del siglo XVI). El cuadro del artista italiano representa a la Virgen María con el Niño Jesús, que dirige su mirada hacia una rueca, que la Virgen está usando para hilar (de ahí que también se conozca como la ‘Virgen de rueca’).

La rueca sirve como un símbolo tanto del carácter doméstico de María como de la Cruz en la que Cristo fue crucificado, y quizá también recuerda a las Moiras o Parcas, representadas tradicionalmente en la mitología como hilanderas.

El comentario jocoso de Jorge Fernández a Ainhoa

Como decimos, Ainhoa no fue capaz de acertar el nombre del cuadro, lo que le supuso una pérdida de 3.500 euros. Fue en ese momento cuando Jorge Fernández tiró de sentido del humor para hacer menos amargo el trago a la concursante: “Te faltó (acertar) el cuadro, pero no el autor. Tenía que ser la mitad (del dinero), ¿verdad? Si has acertado el autor pues la mitad de 3.500 euros. ¡Pero no es así!”, comentaba entre risas el presentador de ‘La Ruleta de la Suerte’, mientras a Ainhoa no le quedaba otra que reírle el comentario.

Lo importante es participar, debió pensar Ainhoa, quien seguro que a estas horas sigue pensando en los 3.500 euros que pudieron ser, pero nunca llegaron.