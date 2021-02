'Pasapalabra', obligado a dar explicaciones ante las críticas por falta de transparencia: "Desaparece..."

'Pasapalabra'sigue sumando programas en Antena 3, y esta semana la ha arrancado con fuerza, anunciando que próximamente el concursante Pablo Díaz se hará con el ansiado bote del rosco.

En la imagen se puede ver, de momento, la imagen de un Pablo emocionado con lágrimas en los ojos, y con todas las palabras que integran el rosco en verde y la letra 'H' pendiente de acertar. El aplauso del público completa esta fotografía. Se avecina por tanto bote y el final exitoso del joven violinista en el concurso que presenta el sevillano Roberto Leal.

¡Empate entre @pablodiazviolin y Marta en #Pasapalabra194! Se reparten los 1.200 euros. ¡Mañana volvemos sin silla azul y con un bote de 1.252.000 euros! ������https://t.co/DyOMSfTBlE#Pasapalabra194 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 15, 2021

Las explicaciones de 'Pasapalabra' ante el fallo de edición en la 'Sopa de Letras'

Pero la semana no ha arrancado para 'Pasapalabra' únicamente con este emotivo anunciado. También se ha visto obligado a dar explicaciones por el error que cometieron en la postproducción en la edición del pasado 8 de febrero, cuando los espectadores pudieron comprobar cómo una de las pruebas del programa de Atresmedia se vio ligeramente alterada.

Tal y como informamos en Aleluya la pasada semana, el fallo del equipo de 'Pasapalabra' tuvo lugar en la prueba de la 'Sopa de Letras'. Se buscaban el nombre de tres santos, pero en un primer momento se podían leer hasta cuatro (Pedro, Lot, José y Jorge). Conscientes del error, aprovecharon el cambio de plano para subsanarlo y cambiar ligeramente el orden de las letras, de tal manera que Jorge no apareciese como opción.

Anda, de una pantalla a otra desaparece San Jorge.... todo muy transparente pic.twitter.com/jVzAdJs2oh — LG (@uto30) February 8, 2021

Pablo Díaz no fue capaz de encontrar el tercer santo

Un despiste (pese a que muchos usuarios en las redes sociales vieron falta de transparencia y oscuras conspiraciones) que pudo afectar a Pablo Díaz, que trataba de resolver la sopa de letras. Rápidamente acertó los santos de Pedro y Lot, pero incomprensiblemente no vio el de José. Un hecho que llamaba la atención, ya que es una de las pruebas en la que el tinerfeño destaca (¿en cuál no?) y el nombre de José no estaba especialmente oculto.

Muchos creen que alterar sobre la marcha la sopa de letras pudo despirtar al joven concursante. Ha sido tal el revuelo ocasionado, que Antena3 ha tenido que dar explicaciones al respecto. Según ha publicado 'Vertele', la cadena atribuía el problema al ordenador, que genera de manera automática la sopa de letras en base a tres palabras, pero en ocasiones las letras de relleno forman una cuarta palabra que podría ser válida como respuesta.

Lo que ha diferenciado este error respecto a otros que nunca llegó a ver el espectador desde su casa, es que desde el programa de 'Pasapalabra' se falló en la edición, de manera que no se editaron las respuestas.

Sin duda, una anécdota más en el recorrido de Pablo Díaz en el programa y que no ha alterado en nada su estancia en el concurso de Atresmedia que va camino ya del octavo mes. Todo parece indicar que el violinista de 24 años pronto llegará al puerto deseado: hacerse con el bote de 'Pasapalabra' que supera ya los 1,2 millones de euros.