"El Papa de la ternura" desde dentro: 4 frases que explican el libro de Eva Fernández

Eva Fernández acumula más de 4.000 crónicas desde Roma y El Vaticano, o desde los muchos viajes de los papas, para la Cadena COPE. De ellas y de su experiencia de la ternura al lado de Francisco ha nacido y ha sido presentado "El Papa de la ternura" en el auditorio del Banco Sabadell en Madrid.



La corresponsal de COPE en Roma y El Vaticano ha estado acompañada por el Cardenal arzobispo de Madrid, Mons.Carlos Osoro, el director editorial de El Vaticano, Andrea Tornielli, y el fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps y Ángeles Aguilera, editora del libro.



El presidente y consejero delegado de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, otros representantes y compañeros de COPE, periodistas de otros medios, personalidades de la Iglesia y familiares han completado el aforo de un evento que ha presentado la exportavoz y actual corresponsal de COPE en Reino Unido, Paloma García-Ovejero.



Francisco Vallejo, presidente del Banco Sabadell ha dado comienzo al acto destacando lo inaudito de haber reunido en ese espacio a "personalidades tan significadas del mundo de la Iglesia". "Nunca en esta sala habíamos tenido una representación similar", ha reconocido. Ha expresado su reconocimiento por traer "la fuerza imparable de las ideas del Santo Padre".

"La ternura el Papa es saberse poner en el lugar del otro"

Junto a familiares y amigos, la profesional de COPE ha vuelto la vista atrás hacia el primer conseejo que le dieron antes de emprender su nueva etapa laboral en Roma. Se lo escuchó al propio Carlos Osoro: "Nunca pierdas la perspectiva. Lo más importante de todo lo que veas y oigas, es la verdad".





Esa verdad es la que ha querido plasmar en su primer libro, en el que se ha acordado del Papa de forma especial. La ternura de la que hablan sus páginas es, para Eva, "la ternura de saber ponerse en el lugar del otro".



Además, ha explicado cómo desde la ternura se entiende al Papa y a la persona que hay detrás del pontífice. Por ejemplo, a través de su interés por la familia, porque "la familia es el lugar donde todos hemos aprendido la ternura".



Ha resumido su ministerio como "tan sencillo como revolucionario". "Dios nos ama con ternura y el Papa Francisco no lo hace por las fotos. Ese es el verdadero secreto del Papa: "siempre encuentra tiempo para escuchar e tú a tú'".



Preguntada por la posibilidad de que el pontífice venga a España, Eva ha confirmado que le insiste en cada viaje que comparten. Tanto es así, que el propio Tornielli ha señalado que "si el Papa llega a españa es por Eva".





"El Papa Francisco se deja herir por la realidad"



Tornielli ha situado la ternura sobre la que versa el libro como "la forma de evangelizar del Papa Francisco". Esa virtud es de la que pudo ser testigo en el viaje del pontífice a Filipinas en 2013 tras el grave tifón que había asolado el país. El Papa, ha remarcado, "se deja herir por la realidad".



El director editorial de El Vaticano, Andrea Tornielli, ha dado la que para él es la clave para comprender el libro de Eva en las raíces evangélicas. Es un libro que habla de "un Dios que antes de juzgar, abraza", ha expresado.



El periodista vaticano también ha tenido palabras de agradecimiento a las últimas corresponsales de COPE en El Vaticano e Italia. Ha recordado con cariño a Paloma Gómez Borrero, a Paloma García Ovejero y a Eva Fernández. "Los españoles siempre destacan en los viajes del Papa, y particularmente las periodistas de COPE", ha asegurado.

"Francisco evangeliza por atracción"

El Cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro ha calificado el libro como "14 poemas escritos con la vida del Sucesor de Pedro, 14 armas para realizar la revolución que más necesita este mundo".



El purpurado ha subrayado el valor de la obra de la profesional de COPE como una imagen del Papa que va más allá de palabras y páginas. "Es la imagen real de un hombre que, llamado por el Señor, nos está retratando la imagen de Nuestro Señor, no con palabras, sino con su vida".



Mons. Osoro ha añadido cuál podría ser el subtítulo para "El Papa de la ternura". El cardenal see ha fijado en la que considera como una de las características de fondo del pontífice: "Evangeliza por atracción". Este hecho, es el que, según Osoro, más llama la atención de los no creyentes.



El cardenal ha valorado que "los retratos" que recoge la obra "nos lanzan a compartir la misión del Papa".



De todo cuanto ha compartido con Francisco, sobresalen dos momentos para el cardenal. El primero, las dos palabras que escogió el Papa para definir lo que sentía ante los abusos: "Vergüenza y dolor". El segundo fue un conmovedor encuentro con un niño que le preguntó, entre lágrimas, si su padre iría al cielo a pesar de ser ateo.

"El Papa me reconcilió con la Iglesia"

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha agradecido la ternura que ha podido encontrar en la figura de Francisco en su preocupación común por los inmigrantes y los refugiados.



Su reconciliación con la Iglesia llegó de la mano de Francisco. En el viaje del Papa a Lesbos para conocer la situación de los inmigrantes y refugiados, destacó un gesto del pontífice, no sólo como líder religioso , sino también como jefe de Estado.



"Me reconcilió con la Iglesia ver cómo el Papa se llevaba a las familias de Grecia. Fue una bofetada para toda la Unión Europea".



A partir de entonces, quiso conocer a Francisco. Le llevó un chaleco de salvamento al pontífice a una de sus audiencias. Ese chaleco perteneció a una pequeña niña siria que perdió la vida tratando de llegar a Europa. Lo alzó entre las banderas dde muchos países y, a pesar de los intentos de la seguridad vaticana de que lo bajase, el Papa lo vio.



Camps ha contado cómo consiguió que el Santo Padre lo atendiera. "Me sorprendió la proximidad con la que me habló", ha explicado.



A partir de entonces, ha rememorado cómo la cercanía de Francisco se tradujo en obras concretas. De hecho, su insistencia con los refugiados dio origen al dicasterio – ministerio vaticano – dedicado a la atención a los inmigrantes y refugiados.



El momento que ha sobresalido más en su trayectoria junto al Papa fue en una Santa Misa. Francisco le había concedido la celebración en privado junto a 70 personas de toda España que apoyaban a la ONG. Junto a ellos, guardacostas, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Italia y también personas rescatadas del mar.

"Si no estás con Eva en El Vaticano, no estás"

Al concluir la ceremonia, se ha acordado de cómo Francisco les saludó uno por uno. Cuando llegó su turno, le estrechó las manos y le dijo: "Seguid haciendo lo que estáis haciendo".



Camps ha encontrado en la preocupación del Santo Padre por los refugiados a "El Papa de la ternura" del que habla en el libro Eva Fernández. Además, le ha reconocido como "el único Jefe de Estado que alza la voz para defender y proteger los derechos humanos".



Su agradecimiento a Eva se ha resumido en esta frase: "Si no estás con Eva en El Vaticano, no estás".