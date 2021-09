El Papa Francisco denuncia el aborto y la eutanasia como un acto de descarte: "Es realmente un homicidio"

El Papa Francisco ha participado en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, cuyo trabajo se ha visto especialmente marcado durante los dos últimos años por la pandemia de la covid-19.

En este sentido, el Santo Padre ha exhortado a sus miembros a "examinar en profundidad lo que ha ocurrido y ver el camino hacia un futuro mejor para todos". Del mismo modo, se ha referido a los pobres y la Creación, cuyo sufrimiento ha quedado expuesto durante la pandemia. Refiriéndose a esto, el Papa ha pedido "escuchar atentamente la situación, para poder favorecer una verdadera conversión y llegar a decisiones concretas para salir mejores de la crisis". Concretamente, exhortó a los fieles a responsabilizarse de cara a paliar el mal que sufren varias personas: "no sólo faltan vacunas, sino también agua potable y el pan diario". De este modo, pedía no aceptar las desigualdades.

“El #aborto es un homicidio. Quien aborta mata, sin medias palabras.¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema?

¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana?”



El #Papa recuerda que lo subrayó en la entrevista de @carlosherreracr a @COPEpic.twitter.com/9okl8bRMzm — Eva Fernández (@evaenlaradio) September 15, 2021

Profundizando en este asunto, el Pontífice ha destacado la interdependencia que tenemos entre nosotros y nuestra necesidad de los recursos de la tierra. Según el Papa, los países de Occidente "han tendido a olvidar esta interconexión. Y las amargas consecuencias están ante nuestros ojos". Por este motivo, el Santo Padre ha pedido que se invierta la situación con un cambio de conducta social en todos los ámbitos. De este modo, el Papa busca no solo "comprender los fenómenos, sino también identificar los criterios tecnológicos, políticos y éticos de actuación en relación con los sistemas sanitarios, la familia, el trabajo y el medio ambiente".

Por otra parte, el Papa hizo un nuevo llamamiento a la necesidad del acceso universal de las vacunas. No obstante, también solicitó que no se pierda la atención hacia otras enfermedades que resultan más letales que la covid-19: "El mal saneamiento causa millones de muertes evitables en todo el mundo cada año. Si comparamos esta situación con la preocupación causada por la pandemia de covid-19, vemos que la percepción de la gravedad del problema y la correspondiente movilización de energía y recursos es muy diferente".

El aborto y la eutanasia: la implantación de una cultura del descarte

Además, el Papa Francisco ha denunciado que se se está produciendo una "eutanasia encubierta" contra los ancianos, quienes son víctimas de una "cultura del descarte" al serles negadas varias medicinas por ser caras.

También se refirió al aborto, fenómeno que ha denunciado como un acto que trata a los niños "como material de desecho, porque no se necesitan". En este sentido, el Santo Padre explicó que no se trata de un problema legal, sino de exclusión: "Está el desperdicio de niños que no queremos recibir, con esa ley de aborto que los envía al remitente y los mata directamente. Y hoy esto se ha convertido en una forma normal, una costumbre que es muy fea y que es realmente un homicidio".

El Pontífice explicó que los niños por nacer "son sabiduría, son las raíces de la sabiduría de nuestra civilización y esta civilización las descarta".