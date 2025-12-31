Sigue en directo la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios desde el Vaticano
Comienza el año con esta celebración presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro
El 1 de enero la Iglesia celebra la Solemnidad de Santa María Madre de Dios, una fiesta que nos invita a contemplar el papel de la Virgen María en el misterio de la salvación y a iniciar el nuevo año bajo su protección.
Desde la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV preside esta Santa Misa solemne a las 10:00, en la que se eleva una oración especial por la paz en el mundo y por todas las familias.