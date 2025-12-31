Sigue en directo la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios desde el Vaticano

El 1 de enero la Iglesia celebra la Solemnidad de Santa María Madre de Dios, una fiesta que nos invita a contemplar el papel de la Virgen María en el misterio de la salvación y a iniciar el nuevo año bajo su protección.

Desde la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV preside esta Santa Misa solemne a las 10:00, en la que se eleva una oración especial por la paz en el mundo y por todas las familias.