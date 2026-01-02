SANTORAL
Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno
Hemos terminado la Octava de Navidad que concluíamos ayer con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En estos días que transcurren hasta el 6 de enero nos encontramos en las jornadas antes de Epifanía. Y este viernes, 2 de enero, celebramos a los Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno.
Basilio Magno nació en Cesarea de Capadocio el año 330. Su familia, de probadas virtudes cristianas influye en la educación de este hombre que siguió la senda de la vida eremítica, hasta que, en el 370, es Obispo de su ciudad natal.
Fue un hombre muy metido en la vida monástica para la que redactó una regla tan importante como la de San Benito en Occidente. De hecho, fue muy utilizada en los Monasterios Orientales. San Basilio Magno muere el año 379. Y en el mismo año que Basilio, nació Gregorio en Nacianzo.
Su espíritu de estudio le hizo recorrer diversas ciudades. También imita a su amigo Basilio en la vocación eremítica, para ser ordenado posteriormente, y de forma sucesiva, Presbítero y Obispo. Más adelante, el año 381, es designado Patriarca de Constantinopla.
En ese momento tiene que hacer frente a muchos problemas, por lo que se pone siempre en las Manos de Dios. Cuando ya se siente cansado se retira. Poco después, San Gregorio Nacianceno muere hacia el año 389.