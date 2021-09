Un obispo anglicano deja su cargo tras convertirse en católico: "Una forma de decir sí a la llamada de Dios"

El arzobispado anglicano de Canterbury ha publicado una nota en la que comunica la renuncia del obispo de Ebbsfleet: "El arzobispo de Canterbury, con pesar, aceptó la renuncia del obispo Jonathan Goodall después de ocho años como obispo de Ebbsfleet, tras su decisión de buscar la plena comunión con la Iglesia Católica Romana", relata el mensaje.

Más adelante, el prelado inglés transmite su profundo agradecimiento al obispo saliente, expresando que "mis oraciones están con él y Sarah, tanto por su futuro ministerio como por la dirección en la que están siendo llamados en su continuo viaje de servicio dedicado a Cristo".

Por su parte, el nuevo converso explica que ha decidido renunciar a sus cargos episcopales en la Iglesia anglicana "para ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica Romana". Del mismo modo, relata que ha tomado esta resolución después de "un largo periodo de oración, que ha sido uno de los periodos más difíciles de mi vida".

No obstante, aunque abandona la confesión de la que la monarquía británica es cabeza y líder, ha querido dejar un mensaje de agradecimiento a los fieles anglicanos: "la vida en la comunión de la Iglesia de Inglaterra ha moldeado y alimentado mi discipulado como cristiano católico durante muchas décadas. Aquí es donde recibí por primera vez –y durante la mitad de mi vida he ejercido como sacerdote y obispo- la gracia sacramental de la vida y la fe cristianas".

Por último, Goodall pone de manifiesto su deseo de que los fieles entiendan "que he tomado mi decisión como una forma de decir sí a la llamada e invitación actuales de Dios, y no de decir no a lo que he conocido y experimentado en la Iglesia de Inglaterra, con la que tengo una deuda tan profunda".

Otros casos de obispos anglicanos conversos al catolicismo

Jonathan Goodall no es el primer obispo anglicano en abandonar su confesión para abrazar la fe católica. Son muchos los prelados, sacerdotes y fieles los que han decidido realizar este cambio en sus vidas.

Entre los ejemplos más destacables se encuentra San John Henry Newman, quien llegó a ser cardenal de la Iglesia católica y fue canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019. Más recientemente, en 2019 dio este paso Gavin Ashenden, quien había sido capellán de la reina de Inglaterra.