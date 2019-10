John Henry Newman, el santo católico del que presumen los anglicanos

No está en primera fila la Reina de Inglaterra, pero casi. El único motivo por el que Isabel II ha declinado participar en la ceremonia es la decisión tajante que tomó en 2015 de no viajar nunca más en avión. Pero ha enviado a su heredero, el Príncipe Carlos, que la representa como jefe de Estado y cabeza de la Iglesia. Y junto a él han viajado una delegación de diputados de varios partidos políticos, tres obispos anglicanos y el alcalde de Birmingham, que es musulmán.

La noticia está perfectamente recogida en The Guardian, diario laico por excelencia en el que nadie espera encontrar artículos favorables a la Iglesia católica; el Daily Mail le ha dedicado un gran despliegue llegando a exclamar “Britain’s first modern saint!” (¡El primer santo moderno de Gran Bretaña!); y The Times ha publicado un artículo firmado por el propio Príncipe de Gales que se titula “Cardinal John Henry Newman: A man for his time and for our own” (Un hombre para su tiempo y para el nuestro).

Newman ya hizo historia con su vida, y no solo por ser el gran referente anglicano que se convirtió al catolicismo. Pero también después de su muerte ha seguido marcando capítulos importantes de su país:

- Fue beatificado por Benedicto XVI en 2011, durante el primer viaje de un pontífice al Reino Unido desde la Reforma Anglicana del siglo XVI

- Es el primer santo británico canonizado desde John Ogilvie en 1976

- Primer santo inglés desde la canonización de los Cuarenta Mártires de Inglaterra y Gales en 1970

- Y quinto santo londinense de la historia: hasta ahora, solo había cuatro (incluidos Tomás Becket y Tomás Moro) y el último murió en 1591.

"Que uno de los grandes intelectuales de Inglaterra sea declarado santo es mucho más que un evento especial", ha subrayado el diputado Edward Leigh, que ha encabezado la delegación parlamentaria presente en el Vaticano. Por poner solamente dos ejemplos ajenos al ámbito eclesial: el mismísimo Derek Jacobi, uno de los actores consagrados de las tablas británicas, fue quien le puso voz a Newman en un documental de la BBC. ¡Y hasta el Vanity Fair publicó su retrato a modo de caricatura en 1877, antes incluso de que fuera creado cardenal!

El portavoz de la Canonización de Newman, Jack Valero, ha resumido así para Trece Televisión el ambiente que se vive en la tierra natal del nuevo santo y la importancia que le han dado todas las instituciones políticas y educativas, desde Buckingham Palace hasta la Universidad de Oxford o el Trinity College, pasando por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores:

Vídeo

Los días sucesivos a la canonización están llenos de festejos en las parroquias católicas de todo el Reino Unido, y especialmente en los Oratorios de Birmingham, Oxford y Londres. Pero el culmen serán las Vísperas Solemnes que se celebrarán en la catedral católica de Londres, el sábado 19 de octubre. El predicador será Justin Welby, Arzobispo de Canterbury, invitado personalmente por el Cardenal Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster. Un gesto muy novedoso, impensable en la época de Newman, que demuestra muchas cosas en clave ecuménica, según explica Jack Valero:

Vídeo

El calendario de las celebraciones de acción de gracias por el nuevo santo se puede consultar en la web oficial de la canonización de John Henry Newman.