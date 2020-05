Monseñor Lorca Planes: "No tenemos que buscar en el baúl de los recuerdos la imaginación, está en la vida"

Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena (Murcia), ha sido entrevistado en 'El Espejo', donde ha hablado del coronavirus y de la celebración del culto público. Aunque no ha salido a la calle porque "la prudencia es la madre de la ciencia", sí ha celebrado la fiesta de La Señora.

También se ha interesado por los sentimientos de los seminaristas a través de videoconferencia. Y aunque sufren por no "poder celebrar la Eucaristía y comulgar, como si esta pandemia pretendiera alejarte de Dios", el obispo ha hecho "de tripas corazón para decirles que mucho ánimo, que no están lejos del Señor y que Dios escucha la voz de los afligidos. Sus voces están muy cerca de la del Señor. Ya vendrá el momento".

En lo que respecta a la situación de contagios y defunciones de la Región de Murcia, monseñor Lorca Planes ha dicho que es uno de los territorios con menos casos. "En la Iglesia hemos respondido rápidamente a las condiciones que íbamos viendo venir. Aunque están las iglesias cerradas, podemos dar gracias a Dios porque hemos sido una de las comunidades autónomas con menos castigo".

El obispo de Cartagena ha dicho, en referencia a la canción de Karina 'Buscando en el baúl de los recuerdos', que "no tenemos que buscar en el baúl de los recuerdos la imaginación porque ya está en nuestras vidas. Ha habido una cantidad de resortes en los sacerdotes buscando la forma de llegar al pueblo de Dios. Ha sido un espectáculo descubrir en medio de una situación de dolor mil recursos para llegar a la gente. No me he movido tanto en una circunstancia que parecía que iba a estar de brazos cruzados", ha asegurado.

Monseñor Lorca Planes ha explicado que ya están trabajando "en el día después. Hemos respondido sumándonos a lo que el ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha indicado" para que se pueda celebrar culto público en las condiciones adecuadas.